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Всем давно известно, что добыча основной криптовалюты Bitcoin осуществляется на специализированных устройствах ASIC (интегральная схема специального назначения), а не на видеокартах, как было несколько лет назад. По сути, ни для чего другого, кроме как для добычи криптовалюты, ASIC особо не пригоден.

Китайский производитель ASIC-оборудования компания Bitmain Technologies Ltd сообщило о снижении цен на устройства Antminer на 20%. Причиной падения стоимости явилось снижение курса Bitcoin и действия китайских властей по ограничению операций с криптовалютами.

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Сообщается, что новость о снижении стоимости оборудования для добычи Bitcoin не всех клиентов компании привела в восторг. Некоторые из них потребовали от производителя вернуть часть денег, которую они переплатили ранее, купив оборудование по более высокой цене. Bitmain отказал им в возврате, предложив взамен 4% годовых по авансовым платежам и гарантию возможности приобрести другие устройства в будущем. Таким образом, самые недовольные клиенты могут «улететь» в конец очереди при закупке оборудования в дальнейшем. Сейчас средний срок выполнения заказа по поставке оборудования составляет более полугода.

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В настоящее время Bitmain работает только с оптовыми покупателями, беря предоплату в размере 20%. Минимальная партия составляет 1000 ASIC. Флагманское ASIC по добыче Bitcon - Antminer S19Pro обеспечивает хешрейт 110 TH/s, а его цена составляет 10230 долларов США.

Однако сама компания говорит, что уверенно смотрит в будущее и действия китайских властей не повлияют на их бизнес, поскольку их основные клиенты располагаются за пределами Китая. Одновременно говорится о том, что стоимость подержанных устройств выросла с наступлением "бычьего сезона".

Источник: Block-chain24