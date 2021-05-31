На Камчатке из-за отключения интернета перестали работать банки, магазины, организации
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Каждый день мы пользуемся различными электронными устройствами, не задумываясь, что произойдёт, если в одночасье всё это исчезнет. Иногда различные обстоятельства заставляют нас задуматься, какую роль в современной жизни играет электроника. Информационное агентство «Кам 24» сообщило, что авария на линии компании "Ростелеком" лишила полуостров интернета. Предположительно, причиной является повреждение кабеля на участке протяженностью в несколько десятков километров. Направленная туда аварийная бригада уже обнаружила вырытую траншею. По состоянию на 20:35 по местному времени связь не восстановлена.
Отключение интернета повлекло за собой паралич всех сфер жизни, зависимых от интернета. Не работают банки, а также учреждения и организации, делопроизводство которых привязано к интернету. В магазинах невозможно купить товар даже за наличность, поскольку продавцы не могут пробить чеки на кассах. Жизнеспособность сохранили только аналоговые или слабо компьютеризированные сферы.
Подобные инциденты показывают, как остро на сегодняшний день стоит вопрос телекоммуникационной безопасности.
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