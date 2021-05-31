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Каждый день мы пользуемся различными электронными устройствами, не задумываясь, что произойдёт, если в одночасье всё это исчезнет. Иногда различные обстоятельства заставляют нас задуматься, какую роль в современной жизни играет электроника. Информационное агентство «Кам 24» сообщило, что авария на линии компании "Ростелеком" лишила полуостров интернета. Предположительно, причиной является повреждение кабеля на участке протяженностью в несколько десятков километров. Направленная туда аварийная бригада уже обнаружила вырытую траншею. По состоянию на 20:35 по местному времени связь не восстановлена.

Отключение интернета повлекло за собой паралич всех сфер жизни, зависимых от интернета. Не работают банки, а также учреждения и организации, делопроизводство которых привязано к интернету. В магазинах невозможно купить товар даже за наличность, поскольку продавцы не могут пробить чеки на кассах. Жизнеспособность сохранили только аналоговые или слабо компьютеризированные сферы.

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Подобные инциденты показывают, как остро на сегодняшний день стоит вопрос телекоммуникационной безопасности.