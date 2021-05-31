Google признался в незаконной слежке за местоположением своих пользователей
Очередной скандал, связанный со слежкой за пользователями разгорелся в связи с обнародованием материалов судебного процесса по иску генеральной прокуратуры штата Аризона, поданному в отношении корпорации Google. В ходе разбирательства было установлено, что корпорация Google в нарушении законов непрерывно собирает сведения о местоположении своих пользователей. Речь идёт прежде всего о владельцах смартфонов с установленной на них операционной системой Android. Слежка за владельцами устройств происходит даже тогда, когда они отключают функцию геолокации. При сборе данных применяются самые различные методы, в том числе используется подключение по Wi-Fi и даже информация сторонних приложений, никак не связанных с Google. Причём руководство и специалисты компании были знали о происходящем. Более того, Google намеренно сделала так, чтобы обойти отслеживание местоположения было практически невозможно. Для этого она скрывала настройки конфиденциальности в меню устройств, чтобы пользователи не смогли их найти. Бывший вице-президент компании, возглавляющий направление "Google Maps", в своих показаниях пояснил, что единственным способом, которым можно уйти от слежки Google - это если пользователь специально вручную выставит своё местоположение, не совпадающее с реальным.
Официальных комментариев от Google не пока что не поступило. Это не первая история, связанная со сбором Google различных данных о пользователях.
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