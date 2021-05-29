Для майнеров Chia будут выпущены SSD с огромным запасом надёжности
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Малоизвестная в наших краях американская компания Sabrent, продукция которой всё же присутствует на нашем рынке, анонсировала SSD предназначенные специально для майнинга криптовалюты Chia. Модели новой серии получили характерные названия PlotRipper и PlotRipper Pro. Главными особенностями новинок являются небывалые показатели надёжности по количеству перезаписей.
Серия PlotRipper будет представлена одной моделью объёмом 2 ТБ, PlotRipper Pro будет включать накопители объёмом 1 и 2 ТБ. В SSD будет использоваться контроллер Phison E18 и флеш-память Micron. Показатель выносливости для модели PlotRipper составит 10 000 TBW (10 тысяч терабайт), а для PlotRipper Pro - 27 000 и 54 000 TBW, для моделей объёмом 1 и 2 ТБ соответственно. Для примера, у эталонного для многих пользователей твёрдотельного накопителя Samsung 970 EVO Plus объёмом 1 ТБ показатель TBW (гарантированный объём перезаписи данных) равен всего 600 ТБ.
Такой уровень TBW у новинок предположительно достигается за счёт того, что в реальности в накопители устанавливается объём памяти в два-четыре раза превышающий заявленный, в зависимости от модели, но часть физического объёма скрыто от пользователя настройками прошивки. К примеру, в модели PlotRipper на 2 ТБ физически может устанавливаться 4 ТБ флэш-памяти. Благодаря подобным ухищрениям производителя показатели надёжности новинок превышают таковые у моделей корпоративного класса и приближаются к показателям Intel Optane. В свою очередь, такой перерасход чипов NAND непременно отразится на ценах накопителей, которые производитель пока не объявил. Ранее свои решения для майнинга Chia также представила компания Team Group, анонсировав SSD с 12-летним гарантийным сроком.
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Источники : Tomshardware, Storage Review
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