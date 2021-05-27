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Недоступность видеокарт и прочих комплектующих может вызвать рост облачного гейминга в 15 раз

На фоне провала на рынке комплектующих для игровых компьютеров, облачный гейминг может иметь оптимистичные перспективы.
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Сегодня уже никому не нужно рассказывать о ситуации с видеокартами, жёсткими дисками, оперативной памятью и прочими комплектующими, ведь все испытали последствия майнинга на себе. И поскольку апгрейд компьютера для многих геймеров стал невыполнимой задачей, они закономерно ищут пути выхода из данной ситуации. А их не так много. Дабы не лишать себя любимого хобби, можно в очередной раз проходить старые игры или играть в новые на низких настройках графики, терпя низкий fps и фризы. Хорошим вариантом мог бы стать переход на игровые консоли, но их также постигла участь видеокарт — дефицит, перекупщики и завышенные цены. Гейминг на мобильных устройствах занимает большую часть игрового рынка, но он подходит далеко не всем игрокам, привыкшим играть на "большом железе". Последним вариантом остаётся облачный гейминг. О нём я и предлагаю поговорить.
GFN.RU (сервис облачного гейминга GeForce NOW в России) совместно с агентством PwC провели масштабное исследование рынка облачного гейминга в России. Надеемся на объективность данного анализа. Целью было выяснить текущее положение дел в данной индустрии и её перспективы, опираясь на факты и мнения ведущих экспертов в данной области. Итоги следующие:
- В настоящее время Россия занимает десятое место в мире по объёму рынка видеоигр. По прогнозу к 2024 году объём рынка составит 2,8$ млрд.

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- Мобильные игры имеют более 50% от общей доли рынка. А игры на персональных компьютерах превосходят по популярности консольные варианты.- В текущем году облачный гейминг имеет скромную долю рынка, составляющую 4,6$ млн. Аудиторию составляют примерно 120 тысяч пользователей. Прогнозируемое увеличение к 2024 году — до 68$ миллионов или в 15 раз.
- На российском рынке до сих пор отсутствуют такие сервисы как Stadia (Google) и Luna (Amazon). Также нет официального доступа к PS Now (Sony) и xCloud (Microsoft). Но развиваются сервисы, предоставляемые местными компаниями - SberPlay ("Сбер"), My.Games (Mail.ru), МТС (в партнёрстве с GFN.RU).
- Прогнозируется усиление роли телекоммуникационных операторов в обеспечении повышения качества работы облачных сервисов путём оптимизации трафика, повышения качества сетевого соединения, разработки приложений и развёртывания сетей 5G.
Видимо, в конечном итоге судьбу облачного гейминга в нашей стране решит дальнейшее развитие ситуации на рынке комплектующих, а также скорость и качество развития самих сервисов, предоставляющих услуги облачного гейминга. Но на данный момент прогноз является обнадёживающим.

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Теги

видеокарты geforce now комплектующие компьютерные игры облачный гейминг исследование gfn.ru
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