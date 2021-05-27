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В позапрошлом веке во Франции были популярны шарабаны — повозки со скамейками для лёгких, неторопливых поездок на природе. В 21 веке они вызвали бы ужас даже у тех, кто добирается на работу на "маршрутках".

Шарабан

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Тем не менее, некоторые основные концепции остаются неизменными. "Сбер" показал прототип комфортабельного, полностью автономно управляемого электромобиля под кодовым названием ФЛИП, на полностью самостоятельно спроектированной платформе, позволяющей создавать на её базе как пассажирские, так и грузовые электромобили. Основной особенностью прототипа является оригинальный способ решения проблемы запаса хода. Вместо подзарядки предлагается использовать заменяемые аккумуляторные модули. Их переустановка должна занимать не более пяти минут. Извлеченные модули вероятно должны устанавливаться на зарядку. Модули могут использовать и другие источники энергии — водородные и газовые. Автопилот может иметь несколько уровней автономности, получая данные как от радаров, лидаров и внешних камер, так и от беспроводных систем связи.

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В салоне автомобиля смогут с комфортом расположиться до шести человек. Место оператора (водителя) логично отсутствует. В качестве коммуникатора пассажиры будут пользоваться виртуальным ассистентом, который установит им заданную температуру в салоне, поможет подобрать аудио и видео контент, а также поможет в навигации.