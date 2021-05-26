Сегодня Epic Games представит новые подробности об игровом движке Unreal Engine 5
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С момента начала распространения движка Unreal Engine 4, разработанного компанией Epic Games, прошло уже более 7 лет. Своё применения он нашел при создании игр разнообразных жанров на различных аппаратных платформах. В 2020 году Epic Games анонсировала графический движок последней версии Unreal Engine 5, показав эффектную демоверсию.
Guru3D сообщила, что сегодня 26 мая разработчик покажет актуальные подробности об Unreal Engine 5. Свежие видео продемонстрируют весь потенциал, который привнесет новый инструментарий для разработки видеоигр. В видео содержатся как интервью, увиденные нами ещё в 2020 году, так и последние интересные детали от разработчиков относительно инструментов графического движка.
Среди существенных улучшений UE5 выделяется функция Nanite, которая позволяет динамически изменять графическое качество объекта по мере приближения к нему игрока или отдаления от него. Эта функция окажется крайне полезной для удержания необходимого баланса частоты кадров на видеокартах среднего уровня.
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Еще одно улучшение под названием Lumen отвечает за динамическое изменение глобального освещения. Оно будет мгновенно меняться в зависимости от ситуации в сцене.
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