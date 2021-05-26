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Электропикапы Tesla Cybertruck были представлен публике ещё в 2019 году. Его внешний дизайн шокировал многих. Он как будто вышел из какой-то старой компьютерной игры с текстурами низкого качества, одновременно напоминая мини-бронетранспортёр. Тем не менее, с тех пор Cybertruck находится в режиме тишины — его производство не начато, а информация о нём не обновляется. Завод Tesla в Техасе, где должен будет выпускаться пикап, до сих пор строится.

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С момента анонса и по сегодняшний день, заплатив всего 100$, каждый желающий может оформить предзаказ на футуристический внедорожник. И по последним сведениям количество подобных заказав уже перевалило за 1 миллион. Из них четверть миллиона пришлись на первую неделю после презентации. Однако клиент всегда может отказаться от сделки и вернуть свои 100 "баксов". Но количество растущих предзаказов определенно указывает на интерес покупателей к данному электромобилю.

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Tesla Cybertruck будет поставляться в вариантах с двумя и тремя двигателями. Разные версии будут стоить 49900$ и 69900$ соответственно. Предполагаемый запас хода будет составлять до 800 км. В случае запланированного завершения строительства техаcской фабрики, реальные поставки пикапов начнутся не ранее 2022 года.