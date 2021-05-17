Бюджетные видеокарты AMD Radeon RX 6600 series будут иметь всего 8 линий PCI-E 4.0 и шину 128 бит
реклама
Сайт Videocardz со ссылкой на Igor'sLAB поделился новыми утечками относительно будущих видеокарт AMD Radeon RX 6600 и RX 6600 XT, базирующихся на архитектуре RDNA2, которые будут представлены ориентировочно уже в июне 2021 года. AMD Radeon RX 6600 series является решением начального уровня и предназначены для гейминга в разрешении 1080p. Они призваны заменить видеокарты AMD Radeon RX 5700, предлагая сопоставимую производительность.
По данным Igor'sLAB чип AMD Navi 23 имеет размер кристалла 235,76 кв.мм. На печатной плате чип будет развёрнут на 45 градусов, что довольно традиционно для видеокарт AMD. Теоретически это позволяет задействовать большее количество тепловых трубок кулера при охлаждении чипа. Radeon RX 6600 series будет иметь интерфейс PCI-E Gen4, но с поддержкой всего 8 линий. Ширина шины составит 128 бит. Поскольку пропускная способность PCI-E Gen 4.0 х8 такая же, как у PCI-E 3.0 x16, то "урезанная" по линиям шина не должна являться так называемым "бутылочным горлышком". Что касается объёма видеопамяти, то Igor'sLAB говорит о 8 Гб у настольных версий, но в дальнейшем возможно появление видеокарт серии Radeon Pro с 16 Гб.
реклама
Основные спецификации видеокарт приведены ниже. Стоит отметить, что ранее специалистами высказывались мнения о том, что видеокарты AMD Radeon RX 6600 series будут иметь довольно посредственную производительность в майнинге криптовалют, что даёт геймерам надежду на возможность приобретения новых видеокарт по околорекомендованным ценам.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила