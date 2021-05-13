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В игру Days Gone можно будет поиграть даже на GeForce GT 1030

Но на минимальных настройках качества.
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В условиях очередного майнинг бума цены на новые видеокарты превысили все допустимые разумные пределы и многие игроки вынуждены пользоваться малопроизводительными по современным меркам графическими ускорителями. Это заставляет их заново проходить старые нетребовательные к "графике" игры или вовсе отказаться от любимого хобби. Сегодня для них появилась обнадёживающая новость.

Одной из ожидаемых новинок этого года стала PC-версия игры Days Gone, которая будет выпущена 18 мая. Youtube канал GameGPU решил проверить экшен, вышедший ещё в 2019 году на платформе PlayStation 4, на качество оптимизации. Игра была запущена на системе с четырехъядерным процессором Ryzen 3 3300, 16 GB оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3200 MHz и видеокартой NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB. Качество настроек было установлено в режим "низкие", однако качество моделей установлено на "средние".

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Во время теста игра зарезервировала более 10 ГБ ОЗУ, что больше, чем указано в минимальных системных требованиях (8 ГБ). С такими, откровенно слабыми комплектующими частота кадров в игре находилась в пределах 20-30 к/сек, с периодическими "просадками" в самых сложных сценах, что говорит о весьма неплохой оптимизации проекта. Есть реальная надежда, что игра станет доступной в плане требований для обладателей слабого "железа".

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Официальные же минимальные системные требования для Days Gone требуют видеокарту уровня Nvidia GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290.


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тест days gone geforce gt 1030 системные требования pc-версия
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