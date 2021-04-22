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В Калининградской области Российской Федерации, на предприятии принадлежащем холдингу GS Group в сотрудничестве с компанией Philax в рамках программы по импортозамещению организовано производство материнской платы, базирующейся на чипсете AMD B450. Планируемый объём выпуска составит приблизительно 40 тысяч штук. Системы, построенные на базе данной платы соответствуют каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и таким образом могут закупаться государственными организациями. После завершения необходимой экспертизы, которая будет закончена в следующем месяце текущего года, продукт будет включен в государственную информационную систему промышленности.Основные характеристики платы представлены ниже. Матплата обладает возможностью подключения МДЗ, имеет разъём PS/2 и COM-соединение. О гарантийном сроке на новый российский продукт ничего не сказано. Будут ли платы поставляться в открытую розницу или продаваться в рамках госзакупок пока что тоже неизвестно. Опытные пользователи сразу отметят, что плата, вероятно, построена на базе B450M PRO4 от известного тайваньского производителя ASRock.

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Источник: GS-group