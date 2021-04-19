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История помнит лишь первых: первый полёт человека в космос, первый выход человека в открытый космос, первые шаги на другой планете. Сегодня все люди остались на Земле. Как и предсказывалось многими учёными и фантастами осваивать другие планеты сначала будут роботы.

Ранее я неоднократно писал о миссии "Марс 2020" в рамках которой на планету Марс был доставлен крупный марсоход "Perseverance" с прикрепленным к его днищу вертолётом "Ingenuity". Цели миссии: поиск следов внеземной жизни, сбор образцов грунта для дальнейшей их доставки на Землю и первый в истории человечества запуск вертолёта во внеземной атмосфере.

Сегодня национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) доложило о том, что первый полёт вертолёта "Ingenuity" в атмосфере Марса завершился успехом. Винтокрылый аппарат взлетел на высоту три метра и продержался в воздухе 40 секунд. Подтверждение пришло через спутник на Марсе, который передал данные вертолета на Землю. На этом миссия "Ingenuity" не окончена. Теперь специалисты NASA будут поднимать вертолёт всё выше и выше, чтобы выяснить пределы его возможностей. Сотрудники NASA сравнивают этот полёт, по его значимости, с полётом братьев Райт. Когда на Землю прибыли первые данные, подтверждающие успешно выполненную задачу, зал центра управления взорвался аплодисментами.

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Поднять вертолёт в воздух на Красной планете непросто. Атмосфера Марса очень разреженная по сравнению с земной. Но на помощь приходит более низкая гравитация. Во время полёта лопасти дрона вращались со скоростью 2500 оборотов в минуту. Вертолёт управлялся автономно. Расстояние до Марса в настоящее время чуть менее 300 миллионов километров, поэтому радиосигналам требуется несколько минут, чтобы пересечь межпланетное пространство. Об управляемом полёте не может быть и речи. На борту Ingenuity установлено две камеры. Одна из них чёрно-белая направлена на поверхность планеты и используется для навигации, а вторая цветная с высоким разрешением направлена на линию горизонта. Одно навигационное изображение и одно цветное уже пришли на Землю и NASA их продемонстрировало. На первом видна тень от вертолёта на поверхности Марса, на втором марсианский пейзаж. Также доступен отрезок видео с запечатлённым на нём самим полётом. Оно было сделано марсоходом "Perseverance".

Фото с навигационной камеры

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Фото с цветной камеры

На ближайшие дни запланированы еще четыре полета, каждый из которых будет уносить вертолет всё дальше и дальше. НАСА также объявило, что взлетно-посадочная полоса вблизи кратера Езеро, с которой "Ingenuity" совершил взлёт, отныне будет называться "Поле братьев Райт".

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Важность данного полёта заключается в том, что именно винтокрылые аппараты в будущем будут исследовать другие планеты, обладающие атмосферой. И именно к землеподобным планетам приковано главное внимание человечества. Такие аппараты обладают максимальной манёвренностью, мобильностью и автономностью по сравнению с "наземными" роверами. В настоящее время в NASA уже одобрена миссия к Титану (большому спутнику Сатурна). Прибытие роботов на Титан запланировано на середину 2030-х годов.