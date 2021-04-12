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Североамериканский независимый исследовательский центр MoffettNathanson провёл анализ проекта сети спутникового интернета Starlink от американской компании SpaceX, основанной известным предпринимателем Илоном Маском. Спутниковая сеть Starlink уже является действующей. Комплект подключения к ней стоит 499 долларов, а абонентская плата составляет 99 долларов в месяц. Анонс и запуск проекта сопровождались бурными обсуждениями, но в общем проект был оценен общественностью как перспективный. Казалось бы, проект Starlink идёт к успеху, но так думают далеко не все. Аналитики MoffetNathanson определили основные проблемы проекта. Так, сейчас нужды сети обслуживают около 1 300 орбитальных спутников. Аналитики считают эту группировку недостаточной для развёртывания широкополосного доступа в интернет на всей территории США. По их подсчётам сеть способна обеспечить интернетом не более 300-800 тысяч пользователей. При этом на нужды континентальных регионов выделено всего около 4 тысяч спутников, чего явно недостаточно.

Следующим существенным недостатком сети по мнению специалистов является угол наклона орбитальных спутников. Компания отправляет свои аппараты на низкую околоземную орбиту под углом пятьдесят три градуса. Это позволяет использовать не более трёх процентов мощностей в штатах на юге страны.

В заключительной части отмечена низкая пропускная способность сети. Среднестатистический пользователь сети использует пропускную способность в районе 2,5 Мбит/c в "час пик". При этом каждый спутник имеет канал от 17 до 23 Гбит/c. Учитывая рост трафика в период пандемии и всё более широкое распространение видеоконтента высокого разрешения, сеть не сможет обеспечить интернетом пользователей по всей стране.

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Кроме того у проекта возникли трудности с получением государственных субсидий из-за противодействия компаний, предоставляющих традиционный доступ к интернету.Тем не менее проект развивается и делать скептические выводы пока что рано. Не так давно SpaceX сообщила о строительстве нового завода в Техасе по производству оборудования для спутникового интернета. Компания ожидает разрешения на развертывание 30 000 спутников, которые будут выводиться на более низкую орбиту, расширяя зоны покрытия. И наконец ведется работа по созданию системы лазерной связи между спутниковыми аппаратами, что позволит увеличить пропускную способность сети.





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Руководство самой компании настроено весьма оптимистично и считает, что решить текущие трудности удастся в течение нескольких месяцев. В перспективе компания рассчитывает устанавливать свои терминалы ещё и на крупногабаритные транспортные средства, начиная с грузовиков и заканчивая воздушными и морскими судами.