MSI выпустила BIOS с AGESA 1.2.0.2 для материнских плат MSI X570/B550, устраняющий проблемы с USB
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Не так давно часть пользователей материнских плат основанных на чипсетах AMD X570/B550 стали жаловаться в поддержку компании AMD на проблемы с USB-портами. Их преследовали внезапные отключения USB-устройств, подключенных к данным портам, зависания системы и прочие неприятности. AMD признала наличие проблемы и начала работу над её устранением, пообещав это сделать в самое ближайшее время. Эта неприятность дала возможность пользователям платформ Intel вдоволь потешиться над сторонниками продукции AMD на многочисленных форумах, забыв, что когда-то схожие трудности преследовали чипсет Intel P67.
В последнее время компания MSI оперативнее других производителей стала выпускать прошивки для своих продуктов. На днях она выпустила обновление BIOS ComboAM4PIV2 1.2.0.2, решающее вышеуказанные проблемы с USB-устройствами. В данный момент оно обозначено статусом "Beta", но это позволит пользователям, столкнувшимися с обозначенными трудностями и с нетерпением ждущих обновления, решить вопрос уже сейчас. Перечень материнских плат, получивших обновления представлен ниже. Он не является исчерпывающим и для остальных плат MSI обновление также будет выпущено в ближайшее время.
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