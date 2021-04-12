Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Не так давно часть пользователей материнских плат основанных на чипсетах AMD X570/B550 стали жаловаться в поддержку компании AMD на проблемы с USB-портами. Их преследовали внезапные отключения USB-устройств, подключенных к данным портам, зависания системы и прочие неприятности. AMD признала наличие проблемы и начала работу над её устранением, пообещав это сделать в самое ближайшее время. Эта неприятность дала возможность пользователям платформ Intel вдоволь потешиться над сторонниками продукции AMD на многочисленных форумах, забыв, что когда-то схожие трудности преследовали чипсет Intel P67.

В последнее время компания MSI оперативнее других производителей стала выпускать прошивки для своих продуктов. На днях она выпустила обновление BIOS ComboAM4PIV2 1.2.0.2, решающее вышеуказанные проблемы с USB-устройствами. В данный момент оно обозначено статусом "Beta", но это позволит пользователям, столкнувшимися с обозначенными трудностями и с нетерпением ждущих обновления, решить вопрос уже сейчас. Перечень материнских плат, получивших обновления представлен ниже. Он не является исчерпывающим и для остальных плат MSI обновление также будет выпущено в ближайшее время.

анонсы и реклама RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены