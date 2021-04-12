В полку толстосумов с состоянием более $100 млрд прибыло - к ним присоединились основатели Google
Не так давно основатель компании Amazon Джефф Безос боролся с переменным успехом с Илоном Маском за титул самого богатого человека планеты. Последний недавно провозгласил себя Технокоролём. Оба являются представителями сектора технологических компаний. Именно такого рода компании имеют одну из самых самых высоких капитализаций в современном мире.
Сегодня финансовый сайт Bloomberg сообщил, что в элитном клубе владельцев и основателей технологических компаний с состоянием более 100 миллиардов долларов произошло пополнение - к нему присоединились соучредители интернет-гиганта Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.
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Ларри Пейдж и Сергей Брин
Всего в клубе восемь человек. В основном это американские предприниматели. Их общее состояние превышает 1 триллион долларов. Первым, достигшим отметки в 100 миллиардов долларов стал известный всему миру Билл Гейтс. Но после он утратил свой статус и восстановил его только в 2019 году. А до этого времени с 2017 года номером один был Джефф Безос из Amazon. Илон Маск и Марк Цукерберг присоединились к клубу в прошлом году. К росту благосостояния некоторых из них была причастна пандемии коронавируса. Да, пока одни болеют, другие богатеют. Наглядный рейтинг мировых миллиардеров приведен в виде таблицы.
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