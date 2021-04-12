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Оверклокерская память DDR5 появится уже на старте новых платформ с её поддержкой

В новую линейку модулей оперативной памяти Galax "Hall of Fame" войдут только избранные чипы.
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Опытные пользователи хорошо помнят, что внедрение в массовые настольные платформы новых стандартов оперативной памяти имеет несколько этапов. Если вспомнить ситуацию с ОЗУ стандартов DDR3 и DDR4, то сначала появляются модули с относительно низкой частотой, высокими таймингами, малого объёма и высокой ценой. Самые лакомые коллекты, сочетающие все эти характеристики в хорошем соотношении, а также способность к оверклокингу появляются примерно к середине жизненного цикла платформ. Мы уже видели множество новостей о модулях памяти нового стандарта DDR5. Заявленные технические характеристики представленных моделей уважения не вызывают. Но многие забывают, что их характеристики установлены в соответствии со спецификациями JEDEC, которые предназначены прежде всего для универсальной совместимости.
В этом году компания Intel анонсирует платформу LGA1700 с поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5. У компании AMD эпоха ОЗУ DDR5 стартует с анонса платформы AM5 и центральных процессоров на архитектуре Zen 4. Известная компания Galax заранее готовится к этим событиям и уже сейчас работает над оперативной памятью DDR5 оверклокерской серии "Hall of Fame". А это значит, что "скоростные" модули памяти, в отличие от предыдущих поколений, станут доступны уже на старте платформы с поддержкой DDR5.
О подготовке модулей памяти серии "Hall of Fame" сообщила пресс-служба компании Galax. Она показала снимок боксов с микросхемами DRAM производства компании Micron.

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Согласно данным компании, из множества чипов будут отобраны имеющие наилучшие показатели. Они и будут установлены в оверклокерские модули памяти DDR5. К сожалению, на данный момент точные технические характеристики модулей указанной серии не разглашаются. Пока что нас только дразнят. Тем не менее, старт платформ с поддержкой памяти стандарта DDR5 обещает быть интересным!

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LoL
15:49
Ок, если ты считаешь, что завышены, то пусть будет так, только не забудь опять прочитать даташит до конца, где расписаны лимиты конкретно для твоего чипа, а не общее среднее по палате))
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
jsth
15:48
Ну да, недолго. Всего-то в три раза больше чем между поколениями 7700 и 8700...
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Мавлет Компотов
15:47
Ты пойми, 3600 равен в играх 9400ф,а что он долбит я или ещё что то, да кого это волнует? Обычного обывателя что ли? Все систему мониторят постоянно?
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
smaximaa
15:47
что куришь?)
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
MriS
15:47
У меня лимиты и частоты слегка завышены ) Покупайте 5600х, раз он лучше. Мне 5600х и 11400 не нужен 😁 И тем более 5950х
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
RadeoForce
15:46
да хорош херь нести. Я понимаю, любимка в опасности, но надо быть объективнее
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
LoL
15:46
"Мне на это пофиг" Нет, не пофиг. Ибо не срезал бы лимиты у себя на 9900к и не рассказывал бы в каждой теме про амд, какие эти самые амд прожорливые) Ах да, игры... Для игр есть 5600х, который в игр...
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
RadeoForce
15:45
угу, разве что если у одного 970 фпс, у другого 1000 фпс. ну или если еблан типа технокнязя тесты проводил, у которого на памяти 3800 CL14 получалась латентность 79 нс
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
RadeoForce
15:44
ох лол. 8400 помнится едва ноги уносил от правильно настроенного R5 1600, и то не везде
Шестиядерные процессоры Intel Core i5-11400F, Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 5600X сравнили в играх
ego0550
15:43
А кто-то делает игры на юнити? Я что-то почти не встречаю их, так очень редкая индюшатина ооочень сомнительного качества, в то время как на УГ4 полно как индюшатины, так и поделий именитых студий.
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