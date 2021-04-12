Оверклокерская память DDR5 появится уже на старте новых платформ с её поддержкой
Опытные пользователи хорошо помнят, что внедрение в массовые настольные платформы новых стандартов оперативной памяти имеет несколько этапов. Если вспомнить ситуацию с ОЗУ стандартов DDR3 и DDR4, то сначала появляются модули с относительно низкой частотой, высокими таймингами, малого объёма и высокой ценой. Самые лакомые коллекты, сочетающие все эти характеристики в хорошем соотношении, а также способность к оверклокингу появляются примерно к середине жизненного цикла платформ. Мы уже видели множество новостей о модулях памяти нового стандарта DDR5. Заявленные технические характеристики представленных моделей уважения не вызывают. Но многие забывают, что их характеристики установлены в соответствии со спецификациями JEDEC, которые предназначены прежде всего для универсальной совместимости.
В этом году компания Intel анонсирует платформу LGA1700 с поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5. У компании AMD эпоха ОЗУ DDR5 стартует с анонса платформы AM5 и центральных процессоров на архитектуре Zen 4. Известная компания Galax заранее готовится к этим событиям и уже сейчас работает над оперативной памятью DDR5 оверклокерской серии "Hall of Fame". А это значит, что "скоростные" модули памяти, в отличие от предыдущих поколений, станут доступны уже на старте платформы с поддержкой DDR5.
О подготовке модулей памяти серии "Hall of Fame" сообщила пресс-служба компании Galax. Она показала снимок боксов с микросхемами DRAM производства компании Micron.
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Согласно данным компании, из множества чипов будут отобраны имеющие наилучшие показатели. Они и будут установлены в оверклокерские модули памяти DDR5. К сожалению, на данный момент точные технические характеристики модулей указанной серии не разглашаются. Пока что нас только дразнят. Тем не менее, старт платформ с поддержкой памяти стандарта DDR5 обещает быть интересным!
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