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Вчера был снят запрет на обзоры процессоров Intel 11-го поколения на архитектуре Rocket Lake-S. В многочисленных опубликованных статьях обзорщики сошлись в общем мнении, что с разгоном памяти у нового поколения процессоров Intel всё сложно. Виной тому новый контроллер памяти работающий с делителями в режимах 1:1 и 1:2. Достичь частот оперативной памяти свыше 3800 Мгц с делителем 1:1 удалось единицам, а массовый результат в таком режиме равен 3600 Мгц. Скорее всего, в будущем нас ожидает программная доработка работы подсистемы памяти и выпуск BIOS новых версий.

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Компания TEAMGROUP сегодня объявила о выпуске новой линейки оперативной памяти с высокой тактовой частотой. Новая линейка предназначена прежде всего для работы с новыми процессорами Intel 11-го поколения и материнскими платами Z590. В линейку T-FORCE войдут модели XTREEM DDR4, XTREEM ARGB DDR4 и XTREEM ARGB WHITE DDR4. Модули памяти DDR4 будут работать на частотах 5600 МГц, 5333 МГц и 5066 МГц.

Так, модель XTREEM T-FORCE емкостью 16 ГБ (8 ГБ x 2) будет иметь частоту 5600 МГц для максимальной производительности подсистемы памяти в режиме делителя 1:2. Рабочее напряжение составит внушительные 1,65 В, с задержками 24-32-32-52. Остальные модели XTREEM / XTREEM ARGB / XTREEM ARGB WHITE будут рассчитаны на работу со скоростью 5333 МГц и 5066 МГц. Они также будут иметь объём 16 ГБ (8 ГБ x 2).

Компания TEAMGROUP заявляет о высокой совместимости новой линейки с материнскими платами Z590 от различных производителей (ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI) и процессорами Intel 11-го поколения Rocket Lake.

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В продажу новая линейка поступит в мае текущего года.

Источник: Videocardz