Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Скальпирование Intel Core i9-11900K снизило его температуру на 12 градусов

Впечатляющие результаты скальпирования процессора Intel Core i9-11900K от немецкого энтузиаста Романа «Der8auer» Хартунга.
[ ] для раздела Блоги
+
День Геймера в Ситилинке. Скидки до 45% на геймерское
Много RTX 6700XT поступило в продажу
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Немецкий энтузиаст Роман «Der8auer» Хартунг давно известен своим пристрастием к скальпированию центральных процессоров. В этот раз на его разделочную доску попал новый флагманский восьмиядерный процессор Core i9-11900K от компании Intel, от которого он с лёгкостью заправского баварского мясника отделил теплораспределительную крышку. Процесс скальпирования лишь немного осложнился возросшей площадью кристалла и появлением SMD-компонентов на подложке. Чтобы не повредить дорогостоящий процессор Роман предварительно прогрел его в духовке до 170C.

реклама

Под крышкой ожидаемо оказался припой. Площадь оголенного кристалла составила 270 кв.мм. Это на 31% больше, чем у десятиядерного Core i9-10900K предыдущего поколения. Отмечена немного возросшая толщина текстолита. Теплораспределительная крышка наоборот, стала тоньше, при той же толщине самого кристалла, что и у Comet Lake-S. Процесс скальпирования закономерно завершился нанесением жидкого металла в качестве термоинтерфейса и тестированием, в ходе которого рабочая температура рабочая температура Core i9-11900K снизилась на весьма солидные 12C. Такой результат сопоставим с заменой пластичного термоинтерфейса на процессорах Intel предыдущих поколений.

анонсы и реклама
Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
6700XT в Ситилинке - смотри цену
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060


реклама

В скором времени Роман пообещал провести дополнительные эксперименты с подопытным и представить их на всеобщее обозрение. Возможно нас ожидает шлифовка кристалла со снятием определенного слоя кремния.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

intel скальпирование процессора жидкий металл припой der8auer i9-11900k роман хартунг
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI
+
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
+
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
+
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: март 2021
+
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
+
Битва процессоров: Core i7-9700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Arctic BioniX P120 A-RGB
+
Обзор гарнитуры ASUS ROG Strix Go Core и шумоподавителя микрофона ASUS AI Noise-Cancelling Mic Adapter
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 25
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые смартфоны Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
+
Финальный список из 49 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12.5 весной 2021 года
+
Блогер сравнил 3060 12GB и 6700XT в майнинге - нужны ли майнерам эти карты
+
Xiaomi Mi Band 6: датчик SpO2, NFC, GPS и 1,56" AMOLED-дисплей
+
6-ядерный Intel Core i5-10600K упал в цене
+
Распродажа Blackview на AliExpress со скидками до 70%
+
CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 гигантское обновление 1.2
+
Против Ryzen 9 5900X у Core i9-11900K нет шансов — тесты владельца флагманского CPU Rocket Lake-S
+
Linux-геймеры смогут играть в Windows-игры без ухищрений — NVIDIA разрешила проброс видеокарты в VM
+
Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 не до конца исправил проблему с полицией
+
Владелец биткоинов на $600000 потерял свои сбережения из-за поддельного приложения и винит Apple
+
Процессорный кулер Thermalright Frost Commander 140 весит один килограмм
+
Новые процессоры Intel Core 11-го поколения появились в российских магазинах — смотрим цены
+
Sony повышает цены на PlayStation 5 в России
+
Intel Core i9-10900K подешевел до 400 долларов
+
Вилли Ву считает безумием продажу биткоина по текущей цене
+
Некоторые клиенты Tesla заплатили за свой электромобиль дважды
+
3 доступных процессора, ориентированных на требовательные игры последних лет при слабой видеокарте
+
Смотрим российские цены на материнские платы для новых процессоров Intel 11-го поколения
+
Xiaomi выпустила недорогой смартфон с аккумулятором на 6 000 мА*ч и NFC эксклюзивно для России
+

Популярные статьи

Вы не заряжаете свои флешки и SSD диски, а зря
+
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
+
Негативное влияние ШИМ подсветки экрана на зрение и борьба с этим явлением
+
5 весомых причин для использования второго и даже третьего браузера на вашем ПК и ноутбуке
+
Дополнительные подробности про массовое обновление Wi-Fi роутеров Asus - детали
+
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: март 2021
+
Обзор FIFA Online 4 - бесплатная FIFA для ПК
+
Мошенники против майнеров – как не потерять криптовалюту, доверяя настройку ПК мастеру из телефона
+
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi
+

Сейчас обсуждают

Игорь Бурцев
07:45
у ведьмака 3 не было защиты, но при этом ее покупали пачками. Если игра качественная то за нее и заплатить не грех, а вот если шлак и стоит при этом 4-5к то тут только торрент
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
warmuza
07:42
Терпентий готовится к голодным временам.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Сергей Курамшин
07:37
А че температуры слабо было показать?) Интересное соглашение у всех новостных порталов с АМД... Никто почти температуры не показывает. Те самые 70-80 градусов в нагрузке на кастомной водянке.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
DarkShaman
07:35
Какое-нибудь практическое применение этим портянкам текста для рядового юзера имеется ? "Несмотря на меньшее количество расширений у AMD, версии таких API как Vulkan, OpenCL и OpenGL выше чем у nVidi...
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Филипп Киркоров
07:26
Ну сейчас наверное так и зарабатывают, на скачках цен на валюту и те, кто копает уже давно.
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
terenty79
07:22
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:22
И что с того? Хочется вой слушать-бери.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:21
Сейчас глянул,в нашем ДНС куча(10 штук) 3070 появилось от 123 тыс и выше.Абсолютно конская цена за потомка 1070
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:16
Глупо рисковать за такие деньги.Вот отличный вариант(шутка)
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Семён Николаевич
07:14
Андроид и этим всё решено, будет без игор, а зачем она такая нужна. Единственный вариант её вытащить это сделатт подобие невзлетевшего nvidia shield
Qualcomm создаёт портативную игровую консоль на базе Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем