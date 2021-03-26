NZXT представила свою первую материнскую плату для процессоров AMD
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Компания NZXT представила свою первую материнскую плату для процессоров AMD Socket AM4 - NZXT N7 B550. Как понятно из названия модели, плата базируется на чипсете B550 и входит в линейку N7, которая совместно с корпусами H Series отлично подходит для сборки систем в духе минимализма. NZXT N7 B550 выпускается в двух вариантах: матовый белый и матовый черный.
Заявлена поддержка центральных процессоров Ryzen 3000, 4000 и 5000. Печатная плата имеет 6 слоев, а подсистема питания CPU выполнена по схеме 12+2 с использованием микросхем DrMOS. Для питания CPU используется 8 + 4-контактный разъем.
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Плата имеет металлический кожух однотонной расцветки, покрывающий большую часть её поверхности, несущий как защитную, так и декоративную функцию. Материнской плате доступен весь функционал чипсета B550. Имеется поддержка PCI Express 4.0. Плата может принять на борт до 128 Гбайт ОЗУ с частотой до DDR4-4733 в режиме оверклокинга. Для NVMe-накопителей предусмотрены два разъёма M.2. В наличии также модуль беспроводной связи Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2 и 8-канальная звуковая подсистема, основанная на кодеке Realtek ALC1220. С более подробными техническими характеристиками можно ознакомится на сайте производителя.
Производитель оценил свой продукт в 229,99 долларов США.
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