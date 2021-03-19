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Скальперы, перекупщики, спекулянты — так их называют большинство людей, включая игроков, желающих приобрести игровую консоль PlayStation 5, но не имеющих возможность сделать это по рекомендованным ценам. Сегодня дефицит коснулся многих товаров, и в первую очередь видеокарт и игровых консолей.

Один из таких российских перекупщиков раскрыл некоторые секреты своего "бизнеса". Он рассказал, что раньше для скупки устройств ещё до "прилавка магазина" использовался специальный Discord-канал. Он позволял следить за поступлением игровых приставок в крупные российские торговые сети. Программа не только присылала уведомление о поступлении товара на склад, но и сразу выдавала ссылку на его приобретение в требуемом объёме.

После была разработана более совершенная программа под названием Auto Check Out. Она даёт возможность узнать о поступлении товара в конкретный сетевой магазин ещё на стадии загрузки информации о товаре на сайт.

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Бизнесмен утверждает, что подобных групп много, но вступление в них решается на основе голосования их участников. Кроме того, в подобных каналах существует абонентская плата. Она может составлять 2 тысячи рублей и более.

Очевидно, что подобные схемы могли использоваться и при скупке дефицитных в настоящее время видеокарт.