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На сегодня, данные абонентов, которыми владеют сотовые операторы доступны только самим операторам и органам правопорядка. Правительство подготовило проект постановления, по которому такие данные будут передаваться Роскомнадзору. Целью такого решения указывается борьба с нелегальными SIM-картами.

Надзорному ведомству станут доступны ФИО абонента, его адрес жительства, сведения о рождении и паспортные данные. В случае с корпоративными картами будут передаваться сведения об юридическом лице.

Также Роскомнадзор получит доступ к информации о номере телефона, данным договора с сотовым оператором, совершаемых звонках, включая данные того, кому звонят и кто звонит, о дополнительных номерах и переадресации.

Кроме того в ведомство будут поступать "служебные" сведения с базовых станций, или, проще говоря, данные с "сотовых вышек".

И наконец, передаче будет подлежать информация об отправке абонентом текстовых, мультимедийных данных и даже данные сенсоров, датчиков и прочего, в случае использования промышленного оборудования.

Передаваемая информация будет обновляться ежедневно.

Указывается, что так называемые "серые симки" чаще всего используются в противоправных целях и они осложняют проведение оперативно-следственных мероприятий.

Утверждается, что права граждан в части касающейся тайны связи будут соблюдены и содержимое звонков и сообщение передаваться не будет.

Проект вызвал многочисленные обсуждения среди аналитиков, общественности и представителей сотовых операторов. Некоторые из них считают такие меры избыточными и представляющими, в определенной мере угрозу безопасности, в связи с рисками утечек данных.

На данном этапе проводятся публичные обсуждения в отношении текста проекта нормативно правового акта и антикоррупционная экспертиза.

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Источник: РИА