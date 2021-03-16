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В своём финансовом отчёте «Ростелеком» указано, что он приобрел компанию «Рдп.ру». Она создаёт программно-аппаратные системы, дающие провайдерам возможность осуществлять блокировку контента, определенного как нежелательный, а также контролировать сетевой трафик.Покупка обошлась "Ростелекому" в 1,7 миллиарда рублей. Инвестиции в компанию начались в 2016 году, а оставшаяся доля была выкуплена в 2020 году.

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Разработанную компанией систему планировалось применить для блокировки Telegram. Ведь ранее использованное "веерное" блокирование IP-адресов не оказалось достаточно эффективным. Блокировке подверглись не связанные с Telegram IP-адреса. В конечном итоге количество адресов было сокращено, а мессенджер продолжал работать. Это вызвало сбои в работе многочисленных организаций и интернет-сервисов. Но в 2020 г. блокировка Telegram была упразднена и новую систему на нём не опробовали. Теперь её вводят для обеспечения работы так называемого «суверенного рунета». Ранее сотрудники «Рдп.ру» утверждали, что их комплекс может максимально эффективно осуществлять блокировку Telegram за счет применения инструментов по выявлению сигнатур трафика, и не затрагивать при этом несвязанные ресурсы. Однако есть и скептики эффективности такого метода блокировки. Ведь тест системы проходил в небольшой сети. И результаты могут измениться при её внедрении во весь рунет.После принятия закона о суверенном интернете поставщикам доступа в интернет уже начали приходить извещения о необходимости установки специальных технических комплексов для предупреждения угроз, среди которых значатся и средства, производимые купленной компанией. Утверждается, что некоторые провайдеры уже приобрели такие системы.В начале этого года Роскомнадзор замедлил скорость доступа к социальной сети Twitter из-за невыполнения его требований и нарушения законодательства России. При этом были отмечены сложности с доступом в интернет у части клиентов «Ростелекома». Провайдер объяснил возникшие трудности сбоем в своём оборудовании. Сам Twitter никак не отреагировал на замедление работы, о чем я писал ранее. При этом в некоторых сетях Twitter работает в прежнем режиме.По всей видимости, работу в направлении контроля и блокировки ещё предстоит продолжить до получения стопроцентно гарантированных результатов.