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Thermalright выпустила новую версию легендарного кулера Silver Arrow

Изменения позволят разместить кулер как в стандартные системы, так и в компактные.
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Производитель утверждает, что при установке Silver Arrow ITX-R Rev. A не будет конфликтовать с модулями памяти или видеокартой, даже при установке на материнскую плату Mini-ITX. Изменения коснулись в основном формы кулера: изменены изгибы теплотрубок, а теплорассеивающие пластины получили немного иную форму. Но изменения не являются кардинальными, что позволяет надеяться на ту же эффективность. Вес изделия уменьшился на 30 грамм. Также заменен вентилятор - с «TY-129» на «TY-129B».

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Подошва кулера выполнена из никелированной меди марки C1100, которую пронизывают шесть 6 мм теплотрубок, также покрытых слоем никеля. Толщина ребер радиатора составляет 0,4 мм, а всего их 41, с промежутком между ними в 2,5 мм. Заявленное TDP - до 240 Вт.

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Комплектный вентилятор "TY-129B" имеет скорость вращения от 600 до 1500 об/мин ± 10%, с заявленным уровнем шума от 19 до 23 дБ. Вентилятор способен "прокачать" объем воздуха от 28,32 до 84,97 м3/ч. Он основан на подшипнике скольжения и имеет 4-контактный разъём с ШИМ-регулировкой оборотов. Типоразмер вентилятора составляет 120 мм в ширину и 130 мм в высоту, с толщиной 25 мм.
Размер радиатора составляет 103 мм в ширину, 155 мм в глубину, 147 мм в высоту. Весит кулер 630 г.
Поддерживаемые платформы: Intel 2066 / 2011-3 / 2011 / 115x / 775, AMD Socket AM4.

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Теги

thermalright silver arrow кулер cpu кулер процессора silver arrow itx-r rev. a
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