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Термопасты компании Arctic, такие, как MX-2 и MX-4, уже давно являются самыми популярными у энтузиастов по всему миру. Отличные характеристики термоинтерфейсов позволили им завоевать целую армию поклонников. Такая известность не прошла бесследно, ведь в последнее время мы всё чаще слышим о подделке продуктов данной марки. Это заставило многих пользователей перейти на термопасты других производителей.

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На днях компания Arctic официально представила свой новый продукт — термопасту MX-5. На данный момент она уже доступна к покупке в зарубежных магазинах, а вскоре появится и на прилавках отечественных. Вероятно, подделки нового термоинтерфейса появятся не сразу, поэтому есть смысл закупиться требуемым количеством на старте продаж. Конечно, хотелось бы дождаться реальных тестов от заслуживающих доверия источников. Но вряд ли, производитель выпустил продукт с худшими относительно предыдущего характеристиками.

Термопаста традиционно упаковывается в шприцы. Arctic предлагает покупателям варианты от двух до пятидесяти граммов, которые в свою очередь могут комплектоваться или нет лопаткой для нанесения на поверхности.

За двухграммовый шпиц запрашивается цена в 5,89 долларов. Это цена, сопоставимая со стоимостью пасты MX-4.

Общие характеристики термоинтерфейса:

Вязкость - 550

Плотность - 3,2 г / см3

Температура непрерывного использования - -40 ~ 180 C

Объемное сопротивление - 1,9 X 10 13 Ом-см

Напряжение пробоя - 250 В / мил

Цвет — синий

Гарантийный срок службы - 8 лет

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В пасте используются углеродные микрочастицы для заполнения микродефектов на контактных поверхностях. Вязкость пасты традиционно низкая. Производитель уверяет, что пасту можно эксплуатировать без замены до 8 лет.Что интересно, производитель не указал теплопроводность. Казалось бы это основной показатель, на который обращает большинство пользователей. Но бесчисленные реальные тесты, доступные в сети, доказывают, что высокая заявленная теплопроводность далеко не всегда на деле обеспечивает высокие результаты.