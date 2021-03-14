Илон Маск собирается выпустить смартфон Tesla с поддержкой интернета Starlink и майнинга
Слухи о том, что под брендом Tesla будет выпущен смартфон ходят по интернет-ресурсам много лет. К примеру, в 2018 году нам показывали фотографии лицевой и тыльной панелей корпуса смартфона под названием Tesla Quadra.
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И вот, Илон Маск неожиданно анонсировал видеоролик, представляющий концепцию нового смартфона Tesla. Устройство имеет временное название Model Pi.
Главной особенностью смартфона, который возможно когда-нибудь поступит в продажу, называется возможность подключения к высокоскоростной сети спутникового интернета Starlink, скорость загрузки данных в которой будет достигать 210 Мбит/с. Второй особенностью, актуальной в наше время, указывается возможность майнинга на устройстве криптовалюты Marscoin. Гаджет также сможет подключаться к бортовой системе электромобилей Tesla и участвовать в управлении некоторыми её функциями. И наконец, устройство будет наделено технологией Neuralink, которая позволит заменить некоторые функции головного мозга у людей, пострадавших от травмы головы.
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Общий дизайн смартфона имеет сходство с устройствами компании Apple. Видимо, это временный просчёт дизайнеров, забывших о судебных исках по таким спорам в прошлом. На задней стороне будет расположена камера с четырьмя объективами. А сама крышка будет оснащена функцией солнечной подзарядки. Конечно, это не все представленные функции Model Pi. Сейчас на рынке смартфонов имеется некоторый застой. Бюджетные и флагманские продукты практически сравнялись по своему функционалу. Подобное устройство может стать новым витком в развитии индустрии мобильных устройств.
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