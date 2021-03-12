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Ничто не сравнится с покупкой монструозного ПК — при условии, что у вас есть деньги. Австралийский розничный магазин продал системный блок, который определенно можно назвать эпическим. В его комплект вошли две видеокарты RTX 3090, процессор AMD 3990X Threadripper и система жидкостного охлаждения внутри огромного корпуса. Цена составила 30 000 австралийских долларов (примерно 23 322 долларов США).

Невероятная система была собрана мельбурнским розничным продавцом Aftershock PC, который специализируется на нестандартных ПК-сборках и высококачественных ноутбуках. Покупатель Али Каос попросил собрать лучшую систему, какую только можно получить за 30 000 австралийских долларов.

В результате в систему была установлена не одна, а две видеокарты ASUS ROG Strix RTX 3090. В США каждая из них стоила бы около 2000 долларов. Остальные характеристики включают в себя: 64-ядерный процессор AMD 3990X Threadripper, 128 ГБ оперативной памяти G.Skill NEO и 4 ТБ хранилища от твердотельных накопителей Gigabyte Aorus Gen 4.

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Как видно на фотографиях, ПК также оснащен полностью настроенной системой водяного охлаждения, которая может похвастаться водоблоками EK, тремя насосами EK D5 и резервуаром-распределителем EK Quantum Reflection 1000D весом 5,9 килограммов. Он также оснащен 18 вентиляторами Corsair.Также присутствуют два индикатора потока, два датчика мониторинга температуры и даже светодиодный экран, который, помимо прочего, может использоваться в качестве второго монитора и отображать температуру компонентов.

Для того, чтобы поместить все комплектующие в корпус потребовалось что-то очень вместительное. Выбор пал на огромный Corsair Obsidian 1000D. Но даже с его 148-литровым объемом, на доработку корпуса ушла целая неделя, прежде чем все смогло поместиться внутри. Чтобы спустить монстра вниз по лестнице, понадобилось четыре человека.

Каос добавил, что в комплекте имеется сканер отпечатков пальцев на дверной ручке и другие "навороты".

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Учитывая, сколько денег потратил покупатель, продавец установил в корпусе небольшую бронзовую табличку с гравировкой имени покупателя.

Покупатель сказал, что будет использовать ПК не только для игр, но и работы (3D-сканирование, программы САПР и прочее). Предположительно, компьютер будет подключен к нескольким высококачественных мониторам, чтобы максимально использовать всю эту мощность.

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Источник: techspot