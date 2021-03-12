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Российских блогеров хотят заставить платить налоги

Предложение заплатить налоги и спать спокойно никто не отменял.
[ ] для раздела Блоги
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!! RTX 3070 начала дешеветь
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
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Юрий Дудь

Пока что речь не идёт о ваших любимых блогерах с overclockers.ru, которые ежедневно в поте лица заботливо подготавливают для вас, уважаемые читатели, интересные и познавательные материалы на различные темы.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
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RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
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<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
Много RTX 3090 в XPERT.RU

От Минцифры России поступило предложение возложить на такие платформы, как YouTube, Twitter, Instagram, и другие обязанность платить налог за наших блогеров с доходов, которые идут от рекламы в их блогах.

Реализовать проект планируется с помощью соответствующего федерального закона, который рассчитывают разработать к середине текущего года. Исполнение будет возложено на соответствующие федеральные ведомства.

реклама

По информации компании BloggerBase, российские видеоблогеры в 2020 году сумели заработать около 18 миллиардов рублей. Отмечается, что в период пандемии спрос на подобный контент значительно возрос. В настоящее время оплату за рекламу блогерам, как правило, перечисляется на личный банковский счет, а налоговая служба на рассматривает подобный платёж как коммерческий. В связи с этим бюджет Российской Федерации недополучает миллиардные суммы ежегодно.В 2021 году ютубером с самой дорогой рекламой стал стендапер с канала ТНТ Нурлан Сабуров со своей командой. За год они получили больше 3,5 миллиона долларов. Титул самого успешного в денежном эквиваленте Instagram-блогера удерживала Ксения Собчак. На рекламе она заработала около 1,5 миллиона долларов.

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