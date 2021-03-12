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Юрий Дудь

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От Минцифры России поступило предложение возложить на такие платформы, как YouTube, Twitter, Instagram, и другие обязанность платить налог за наших блогеров с доходов, которые идут от рекламы в их блогах.

Реализовать проект планируется с помощью соответствующего федерального закона, который рассчитывают разработать к середине текущего года. Исполнение будет возложено на соответствующие федеральные ведомства.

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По информации компании BloggerBase, российские видеоблогеры в 2020 году сумели заработать около 18 миллиардов рублей. Отмечается, что в период пандемии спрос на подобный контент значительно возрос. В настоящее время оплату за рекламу блогерам, как правило, перечисляется на личный банковский счет, а налоговая служба на рассматривает подобный платёж как коммерческий. В связи с этим бюджет Российской Федерации недополучает миллиардные суммы ежегодно.В 2021 году ютубером с самой дорогой рекламой стал стендапер с канала ТНТ Нурлан Сабуров со своей командой. За год они получили больше 3,5 миллиона долларов. Титул самого успешного в денежном эквиваленте Instagram-блогера удерживала Ксения Собчак. На рекламе она заработала около 1,5 миллиона долларов.