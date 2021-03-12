CNBC сообщила о пожаре на калифорнийском заводе Tesla
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Ближе к ночи 11 марта CNBC сообщила о вспыхнувшем на калифорнийском заводе Tesla пожаре. Согласно заявлению пожарного управления Фремонта возгорание произошло во второй половине дня в четверг и было локализовано в течение нескольких часов. Пожарные быстро отреагировали на сообщение о пожаре. Прибывшие наряды городских пожарных координировали свои действия с внутренней бригадой Tesla - командой Tesla Fire Response Team. В заявлении Управления пожарной охраны говорится, что никто из сотрудников или пожарных не пострадал.
Сообщается, что пожар произошел в районе строящегося объекта Tesla на основной территории завода по сборке автомобилей Tesla в США. В настоящее время компания строит второй в Остине, штат Техас. Сам пожар произошел в штамповочном станке, производящем автомобили.
Как ранее сообщало CNBC, на заводе уже неоднократно возникали дорогостоящие пожары, в том числе многочисленные пожары в покрасочном цехе.
Ранее Tesla уже получала «уведомления о нарушении» от районного управления по контролю за качеством воздуха.
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Компания Илона Маска, производящая электромобили, производит во Фремонте седан Model 3, кроссовер Model Y и электромобили Model S и X более высокого класса.
По словам Маска, завод во Фримонте недавно уже останавливался как минимум на два дня из-за нехватки запчастей. Сейчас Агентство по охране окружающей среды изучает соответствие деятельности завода во Фремонте требованиям Закона о чистом воздухе.
По состоянию на вечер четверга пожар на фабрике Tesla продолжали контролировать с помощью пожарных машин, оставшихся на месте для наблюдения за ситуацией.
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