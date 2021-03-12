Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Ближе к ночи 11 марта CNBC сообщила о вспыхнувшем на калифорнийском заводе Tesla пожаре. Согласно заявлению пожарного управления Фремонта возгорание произошло во второй половине дня в четверг и было локализовано в течение нескольких часов. Пожарные быстро отреагировали на сообщение о пожаре. Прибывшие наряды городских пожарных координировали свои действия с внутренней бригадой Tesla - командой Tesla Fire Response Team. В заявлении Управления пожарной охраны говорится, что никто из сотрудников или пожарных не пострадал.

Сообщается, что пожар произошел в районе строящегося объекта Tesla на основной территории завода по сборке автомобилей Tesla в США. В настоящее время компания строит второй в Остине, штат Техас. Сам пожар произошел в штамповочном станке, производящем автомобили.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как ранее сообщало CNBC, на заводе уже неоднократно возникали дорогостоящие пожары, в том числе многочисленные пожары в покрасочном цехе.

Ранее Tesla уже получала «уведомления о нарушении» от районного управления по контролю за качеством воздуха.

реклама

Компания Илона Маска, производящая электромобили, производит во Фремонте седан Model 3, кроссовер Model Y и электромобили Model S и X более высокого класса.

По словам Маска, завод во Фримонте недавно уже останавливался как минимум на два дня из-за нехватки запчастей. Сейчас Агентство по охране окружающей среды изучает соответствие деятельности завода во Фремонте требованиям Закона о чистом воздухе.

По состоянию на вечер четверга пожар на фабрике Tesla продолжали контролировать с помощью пожарных машин, оставшихся на месте для наблюдения за ситуацией.