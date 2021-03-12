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18 марта 2021 года в продажу должны будут поступить новые видеокарты Radeon RX 6700 XT компании AMD. Их рекомендуемая цена составляет 479 долларов. RX 6700 XT суждено занять нишу игровых видеокарт среднего уровня производительности для игр в разрешении 1080p и 1440p. Полученные ранее утечки дают нам весьма противоречивую информацию о производительности новинки.

На днях AMD Radeon RX 6700 XT была замечена в базе данных тестов Geekbench. Тестирование показало, что она будет работать на уровне конкурирующей GeForce RTX 3060 Ti.

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Информацией с ресурсом Guru3d поделился пользователь Leaker Tum_APISAK. Согласно ей новый графический процессор красной команды работал в тестах в связке с AMD Ryzen 7 3700X и 32 ГБ оперативной памяти. Тестирование проводилось в API Vulkan и OpenCL. Видеокарта Radeon RX 6700 XT набрала 102831 баллов в OpenCL, что для сравнения на 6% быстрее, чем у GeForce RTX 3060, но на 17% медленнее, чем у RTX 3060 Ti, и на 31% ниже, чем у RTX 3070.

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Реальную производительность RX 6700 XT в конкретных игровых приложениях мы узнаем после поступления видеокарт в продажу и выхода объективных обзоров на неё.

Источник: guru3d.com