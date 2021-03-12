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Новые процессоры компании Intel одиннадцатой серии уже совсем скоро поступят на прилавки отечественных магазинов и тогда мы сможем увидеть их реальную производительность в различных задачах, изучив результаты тестов наших однофорумчан. А пока продолжается виртуальная битва за звание лучшего игрового процессора в мире, которое с выходом процессоров на архитектуре Zen 3 перешло к компании AMD.

Слайды, показывающие производительность серии Rocket Lake-S, попали в общий доступ через веб-сайт в Азии. В них процессор Core i9-11900K превосходит по игровой производительности своего оппонента AMD Ryzen 9 5900X.Intel сфокусировалась в своей презентации только на игровом сегменте и утверждает, что ее новый 8-ядерный, 16-поточный процессор превосходит 12-ядерный, 24-поточный процессор AMD, когда дело доходит до игр. Intel демонстрирует это с помощью различных тестов в разрешении 1080p с максимальными настройками графики. Среднее значение в 7 проанализированных играх показывает, что i9-11900K "быстрее" AMD Ryzen 9 5900X на 4,4% в игровых приложениях.

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Интересным моментом можно отметить повышение производительности на 14% в игре Microsoft Flight Simulator 2020. По результатам тестирования четырёх игр процессор i9-11900K превосходит своего предшественника 10900K на 11%. И наконец, представлен слайд, на котором подробно показаны спецификации всего нового семейства процессоров Intel Core 11-го поколения, которые станут доступными 30 марта.

Источник: guru3d.com