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Курс биткоина вновь устремился вверх — надежды геймеров на недавнее падение не оправдались

Наглядный график изменения курса биткоина позволит определиться с решением о покупке видеокарты — ждать дальше или брать сейчас, пока ситуация не стала ещё более спорной.
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Геймеры всего мира могут обвести 2021 год чёрным маркером в своём календаре. Разразившаяся несколько месяцев назад небывалая криптолихорадка затмила предыдущую и поставила абсолютное большинство геймеров буквально в тупик. Новые линейки видеокарт появились ненадолго по околорекомендованным ценам, но быстро исчезли, так как были мгновенно раскуплены самыми расторопными геймерами и, в основном, майнерами. Затем видеокарты и вовсе практически исчезли с прилавков. И вот, видеокарты уже появились в магазинах и казалось бы дефицит преодолен, но их цены вызывают неподдельное недоумение даже у зажиточных игроков. Видеокарта за четверть миллиона рублей — расскажи нам такое несколько лет назад и мы посмеялись бы на этим сумасшедшим. Но у рынка есть свой взгляд на спрос и предложение. Хотя, некоторые пользователи ПК, имеющие достаточно средств, опасаясь дальнейшего роста цен, покупают видеокарты новых серий и по текущим ценам.

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Две недели назад курсы основных криптовалют резко "просели", о чём я упоминал. Курс Биткоина снизился до отметки в 49739$ за монету. Ethereum также потерял в цене, упав до 1598$. Это вызвало большой отклик у геймеров, ожидающих краха криптовалют. Мы все замерли в ожидании. Аналитики всех мастей выражали свои опасения и предрекали биткоину дальнейшее падение. Но, немного потоптавшись на месте, биткоин вновь пошел на взлёт, заодно унося за собой привязанные криптовалюты.

На сегодняшний день биткоин торгуется на отметке 56708 долларов за монету. Эфириум достиг отметки в 1846 долларов за единицу. Ниже представленный график наглядно демонстрирует динамику изменения курса биткоина. В праздничное 8 марта биткоин сумел прибавить в стоимости +5% лишь за одни сутки.

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Естественно, большинство уважаемых аналитиков, видя подобную тенденцию, вновь стали предрекать биткоину светлое будущее в текущем году, подогревая интерес инвесторов.

Нам же, геймерам, "сидя" на "вечных" видеокартах архитектур Pascal и Polaris, вновь остается только выжидать момент. Он непременно настанет! Но ответа на вопрос "Когда?" сейчас нет ни у кого. Тем не менее, 2021 год научит многих из нас более подготовлено подходить к покупке видеокарт новых линеек. Также, есть большая вероятность, что через несколько месяцев будет преодолён дефицит игровых консолей и это позволит некоторым геймерам временно или навсегда перепрофилироваться в пользователей игровых консолей. Как бы то ни было, мы будем продолжать следить за ситуацией.

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