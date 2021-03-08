Представлен новый NVMe SSD Transcend MTE240S с графеновым радиатором
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Пользователи уже успели ознакомиться с видеокартами, на которых "бэкплейты", участвующие в охлаждении, выполнены из материалов с использованием графена. Керамические радиаторы на SSD от компании Team Group мы также уже видели. Настала очередь SSD с радиаторами из графена.
Известная тайваньская компания Transcend представила SSD Transcend MTE240S. Привлечь интерес покупателей призван тонкий радиатор, толщиной менее 4 мм, выполненный из материалов на основе графена. О его эффективности потенциальные покупатели узнают из грядущих обзоров. Новинка предназначена для работы в мощных игровых компьютерах и рабочих станциях. В серию войдут всего две модели - ёмкостью 500 и 1000 ГБ.
SSD исполнен в форм-факторе М.2 2280 и работает через интерфейс PCIe 4.0 x4 по протоколу NVMe.
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Скорость последовательного чтения заявлена на уровне 3800 Мбайт/с, последовательной записи — 3200 Мбайт/с, что не является впечатляющим результатом для используемого типа интерфейса. Показатели IOPS на операциях чтения и записи блоками по 4 Кбайт составят 370 000 и 560 000. Тип устанавливаемого контроллера производителем не озвучен, как и тип используемой флэш-памяти 3D NAND.
Transcend MTE240S сможет работать в среде Windows и Linux. Установлена пятилетняя ограниченная гарантия.
О стоимости новинки пока что ничего не известно.
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