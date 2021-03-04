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Лишь 15% видеокарт NVIDIA на руках пользователей поддерживает трассировку лучей

Компания NVIDIA оценила парк видеокарт своего производства находящихся на руках у пользователей.
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Компания NVIDIA закончила финансовый год, отчитавшись перед своими инвесторами и приступила к подготовке новой почвы для них. В частности, она обновила свои материалы презентаций для вкладчиков. В новом документе компания сообщает, что 85% текущей пользовательской базы GeForce имеет потребность в обновлении и переходе на продукты с аппаратной поддержкой трассировки лучей. Общая численность текущей пользовательской базы по оценке NVIDIA составляет порядка 200 миллионов экземпляров, не считая решения, устанавливаемые в ноутбуках, чью численность NVIDIA оценила в 50 миллионов устройств. Столь высокие цифры говорят о высоком потенциале компании в обеспечении рынка устройствами с поддержкой трассировки лучей. Первый квартал продаж видеокарт на архитектуре Ampere принёс компании рост объёмов поставок продукции на 40 %. В связи с этим компания возлагает большие надежны на видеокарты данной архитектуры.

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Не обделены вниманием и мобильные решения. По словам финансового директора NVIDIA, ноутбуки считаются самой быстро растущей геймерской платформой. Но при этом 95% текущих устройств отстают по своей эффективности от современных игровых приставок. Компания считает, что ноутбук основанный на графическом ускорителе GeForce RTX 3060 на 30 % производительней Sony PlayStation 5.

Всё это позволит компании активно использовать архитектуру Ampere для модернизации парка пользователей.

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Теги

nvidia rtx трассировка лучей rtx 3060 rtx 3060 mobile
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McArcher
18:30
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Curtis Jackson
18:29
А смысл от этих видюх ? К тому времени уже к RTX (если не GTX ) 40** будут готовиться. Там и игры начнут выходить ( конец 2022 )
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VRoman
18:28
Когда биток обвалится до 10000 тогда сразу кончится весь дефицит.
Дефицит чипов вполне может продлиться до следующего года
Leshiy2371
18:25
Если выбирать м/у 1080Ти за 40к и Фьюри 7 за 100-150к - выбор у нормального игруна очевиден.Особенно при разнице в 4К в 20% м/у стоковой 1080Ти и разогнанной Фьюри 7. А если учесть,что 1080Ти рвет Фью...
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Evgeniy D-Bond
18:25
на амд про команды собирают компы только если Лиза заносит большой чемодан(и само железо) для рекламы, а эта орга как я понял малоизвестна, навряд маркетологи красных обратят на них внимание
8-летний игрок в Fortnite стал профессионалом и получил компьютер за $5000
SerGee
18:24
взял NVIDIA GeForce RTX 3080 и тестил в FukkHD.. супер.. в 2K/4K с максимальными настройками разница будет еще ниже годами понять не могут что тестировать процы в играх занятие совершенно пустое
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Александр Анатольевич
18:24
Так себе корпус, себе брал msg force 100r вот он нормальный
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Leshiy2371
18:22
В 2019-м брались совсем другие карты за 40-45к.И Фьюри 7 с ними даже сейчас не сможет бодаться.
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
Каа
18:22
А вот и нет, с этой серией вы не правы... Но в целом правы, больше качественных нет или есть, но только для обзоров.
Как мне удалось победить зависания компьютера и постоянно увеличивающиеся ошибки UltraDMA на SSD
Leshiy2371
18:20
СО значения не имеет,если в/к захочет выйти из строя. Деффект в конструкции - и нет карты.
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
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