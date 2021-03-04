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Компания NVIDIA закончила финансовый год, отчитавшись перед своими инвесторами и приступила к подготовке новой почвы для них. В частности, она обновила свои материалы презентаций для вкладчиков. В новом документе компания сообщает, что 85% текущей пользовательской базы GeForce имеет потребность в обновлении и переходе на продукты с аппаратной поддержкой трассировки лучей. Общая численность текущей пользовательской базы по оценке NVIDIA составляет порядка 200 миллионов экземпляров, не считая решения, устанавливаемые в ноутбуках, чью численность NVIDIA оценила в 50 миллионов устройств. Столь высокие цифры говорят о высоком потенциале компании в обеспечении рынка устройствами с поддержкой трассировки лучей. Первый квартал продаж видеокарт на архитектуре Ampere принёс компании рост объёмов поставок продукции на 40 %. В связи с этим компания возлагает большие надежны на видеокарты данной архитектуры.

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Не обделены вниманием и мобильные решения. По словам финансового директора NVIDIA, ноутбуки считаются самой быстро растущей геймерской платформой. Но при этом 95% текущих устройств отстают по своей эффективности от современных игровых приставок. Компания считает, что ноутбук основанный на графическом ускорителе GeForce RTX 3060 на 30 % производительней Sony PlayStation 5.

Всё это позволит компании активно использовать архитектуру Ampere для модернизации парка пользователей.