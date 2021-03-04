Intel представила новые потребительские NVME SSD
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В последнее время заслуги компании Intel в области потребительских SSD нельзя назвать особо выдающимися. Самые быстрые накопители в мире серии Optane так и не стали массовыми и "народными". Но сегодня Intel представила новую линейку продуктов NVMe SSD под названием 670p, которая придётся по вкусу многим и нацелена на массового пользователя.
Накопители выполнены в стандарте M.2-2280 и работает через шину PCI-Express 3.0 x4. Емкость представленных моделей составляет 512 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. SSD основан на 8-канальном контроллере Silicon Motion SM2265GВ. DRAM-буфер представлен 256 мегабайтами DDR3L. Используются 3D QLC NAND чипы флеш-памяти. Возможно, у кого-то упоминание о QLC вызовет реакцию отторжения, но если вспомнить, то не так давно мы все то же самое говорили и о флеш-памяти стандарта TLC. Учитывая тенденции, вполне возможно, что в скором времени накопители с QLC типом памяти станут самыми распространенными.
Скорости последовательного чтения у моделей разного объёма колеблются в пределах 3000-3500 Мбайт/c. Запись варьируется от 1600 Мбайт/с до 2700 Мбайт/с, от младшей модели к старшей. Это хорошие показатели для такого типа памяти.
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Увеличен и показатель "выносливости" относительно моделей предыдущих серий. Он составляет от 185 TBW у младшего накопителя до 740 TBW у старшего.
Intel даёт пятилетнюю гарантию на все модели. Стоимость младшей новинки составляет 89$. Старшие накопители оценены в 154$ и 329$ соответственно.
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