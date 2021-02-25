Первая видеокарта NVIDIA RTX 3060 12 GB уже в продаже в российском магазине
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Видеокарта NVIDIA RTX 3060 в версии 12 ГБ является первой видеокартой, в которой компания NVIDIA установила ограничитель майнинга криптовалюты. После заявления об этой новой функции многие геймеры по всему миру воспрянули духом, в надежде заполучить заветную новинку. Но счастье длилось недолго, ведь ограничение коснулось лишь одной цифровой монеты - Ethereum, добыча которой была ограничена на 50%. Между тем, майнеры мгновенно установили, что RTX 3060 отлично добывает другие криптовалюты, в отношении которых ограничитель не действует.
Масла в огонь подливали поступающие с западных магазинов сводки об установленных на ускорители данной линейки цены . Они были столь противоречивы, что до сих пор вызывают растерянность у геймеров. Ведь цены стартовали от 330 и доходили до 660 долларов. Такой разброс сложно оправдать разным качеством элементных баз и систем охлаждения.
И вот первая ласточка прилетела и на просторы нашей необъятной. К покупке предлагается двухвентиляторная модель INNO3D GeForce RTX 3060 12288Mb TWIN X2 OC. Это базовая модель в ассортименте данного производителя. Она имеет заводской разгон. Напомню, не так давно ряд производителей заявили, что из-за ограниченного количества поставляемых чипов, они будут производить только модели с заводским разгоном, имеющие большую маржу. Купить карту INNO3D GeForce RTX 3060 предлагается за 79990 рублей, что составляет 1 079 долларов, при рекомендованной цене в 329 долларов. В наличии пять штук.
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Но покупатели нашлись быстро и за такую цену. К моменту публикации блога, данных карт уже нет в наличии.
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Остаётся надеяться, что это была первая неправильная ласточка, случайно пролетевшая мимо отечественных геймеров и карты всё-таки появятся в российских магазинах по более приемлемым ценам.
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