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Другое

Объявления о продаже видеокарт RTX 3060 уже появились на «Авито»

Спекулянты вновь против геймеров!
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Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
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Ещё не поступившая в официальную продажу новейшая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 похожа на многострадальное дитя, которое рвут две заботливые стороны. С одной стороны, в этой модели впервые в истории графических ускорителей применена блокировка майнинга криптовалюты Ethereum, а с другой стороны майнеры нашли способ зарабатывать на ней с помощью майнинга других криптовалют. В итоге надежды геймеров на приобретение данных моделей видеокарт тают на глазах. Старт продаж RTX 3060 должен состоятся на днях и видеокарты пока что недоступны к приобретению в магазинах. Но как всегда находятся люди, которым доступно больше, чем остальным. Так на отечественной площадке "бесплатных" объявлений «Авито» уже начали появляться объявления о продаже некоторых моделей RTX 3060 12 GB. Спекулянты предлагают ускорители по различным ценам, от 70 до свыше 100 тысяч рублей. Всё это не идёт ни в какое сравнение с официальной рекомендованной ценой 329$, установленной NVIDIA, которая просила своих партнёров обеспечит поставки продукции по рекомендованной цене.

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Некоторые инициативные граждане с "предпринимательской жилкой" предлагают товар в виде предзаказа. Другие утверждают, что уже имеют товар в наличии и его можно купит прямо сейчас. Более того, некоторые товары уже выкуплены через Авито-доставку и имеют статус зарезервированных. Продавцы предлагают как единичные товары, так и оптовые партии от трёх штук. Отдельные продавцы не стесняются демонстрировать на фотографиях в объявлениях серийные номера видеокарт, что теоретически может помочь вычислить официальный магазин, из которого произошла "утечка". Конечно, если этим кто-то будет заниматься. Стоит напомнить и о наличии откровенно мошеннических объявлений, являющихся не редкостью на площадках частных объявлений.
Скоро новинки должны появиться и в официальных магазинах. Остаётся надеяться, что хотя бы часть из них позволит геймерам приобрести видеокарты RTX 3060 по околорекомендованным ценам.

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