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Настольные процессоры AMD Ryzen 7-го поколения появятся не раньше конца 2022 года

Выхода платформы AMD AM5 ждать ещё почти два года.
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Переход пользователей на новую массовую платформу это всегда историческое событие в компьютерном мире. Некоторые пользователи осознанно откладывают апгрейд своей системы до выхода новой платформы. Чаще всего такой переход приносит либо кардинальные, либо, как минимум, существенные изменения.

  В 2016 году компания AMD представила новейшую платформу АМ4 для процессоров с микроархитектурой Zen. Это существенно изменило расстановку сил между двумя конкурирующими процессорными гигантами AMD и Intel и дало пользователям долгожданный выбор. В перспективе таким ожидаемым событием значится выход на рынок платформы AM5.

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Недавно инсайдер Патрик Шур (Patrick Schur) рассказал, что следующее поколение процессоров AMD ZEN4 для настольных компьютеров будет иметь обозначение «7000» и получит кодовое имя «Raphael».

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В их производстве будет использоваться 5-нм технология TSMC, которая ориентировочно повысит частотный потенциал новых чипов. Новейшая платформа AM5 будет иметь поддержку оперативной памяти DDR5 и PCIe Gen5. Увеличение IPC по сравнению с процессорами поколения Zen3 может составить 25–30%, при сравнении на равных частотах и с одинаковым количеством ядер. Ожидается, что при переходе на передовой 5-нм техпроцесс новые процессоры получат прибавку количества ядер. А вот официальный дебют новинок предположительно состоится не раньше конца 2022 года.

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