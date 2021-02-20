Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
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Недавно компания NVIDIA, руководствуясь определенными интересами, дала геймерам всего мира надежду на покупку ими новых видеокарт RTX 3060, заблокировав в ней на аппаратно-программном уровне возможность майнинга криптовалюты Ethereum. Но лучик надежды так же стремительно погас, когда стало известно, что новинка неплохо «добывает» другие криптовалюты, сопоставимые по доходности с Ethereum.
Беда не приходит одна – гласит народная мудрость. Известный инсайдер @harukaze5719 в своём твиттере сообщил, что корейские ритейлеры начали повышать цены на другие модели GPU, не подвергшиеся блокировке. С его слов, эта тенденция станет общемировой.
На фоне продолжающегося повышения курса основных криптовалют в такой вариант развития событий легко поверить. Мониторинг цен последних дней в российских интернет-магазинах лишь подтверждает тот факт, что цены на видеокарты и не думают стоять на месте, а тем более снижаться.
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