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Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060

Геймерам остаётся запастись терпением.
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21
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 3070 - новая волна роста цен, смотри
Еще один крутой нереф 3070 по суперцене
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Недавно компания NVIDIA, руководствуясь определенными интересами, дала геймерам всего мира надежду на покупку ими новых видеокарт RTX 3060, заблокировав в ней на аппаратно-программном уровне возможность майнинга криптовалюты Ethereum. Но лучик надежды так же стремительно погас, когда стало известно, что новинка неплохо «добывает» другие криптовалюты, сопоставимые по доходности с Ethereum.
Беда не приходит одна – гласит народная мудрость. Известный инсайдер @harukaze5719 в своём твиттере сообщил, что корейские ритейлеры начали повышать цены на другие модели GPU, не подвергшиеся блокировке. С его слов, эта тенденция станет общемировой.

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На фоне продолжающегося повышения курса основных криптовалют в такой вариант развития событий легко поверить. Мониторинг цен последних дней в российских интернет-магазинах лишь подтверждает тот факт, что цены на видеокарты и не думают стоять на месте, а тем более снижаться.

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gpu майнинг видеокарта rtx 3060
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Slow Mo
22:21
повторюсь если не видел
Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
Елисей Творимиров
22:21
Эти карты промышленным майнерам уйдут. Но им будут нужны ещё. А ещё гаражные и мамкины майнеры останутся.
Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
Елисей Творимиров
22:20
Ты достиг полного просветления.
Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
Slow Mo
22:19
Совсем рынок ПК НВ терять не собирается,Куртка понимает если эта фигня затянется пкшники свалят , часть игроделов сократит штат и проекты или канут в лету-посмотрим
Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
Pa4an
22:18
не выгодно, 1060 хавает 75 ват и 25хш потом можно продать быдло школьнику, брал кучу карт в разные чеки, чтобы по 1 шт было в чеку, типа не майнил
Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
warmuza
22:16
Они никому не нужны, потому что потом их не толкнуть на вторичке игрунам.
Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
flash
22:16
Рост цен на видеокарты продолжается несмотря на блокировку майнинга Etherium на RTX 3060
Renegade1979
22:16
Это фейк разумеется. Просто у Ху...вея пердак горит от того, что Гугел их забанил, и они слухи распускают. И стучат в кетайскую гебню Пингпонг!
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Гарик Осинидзе
22:15
Да уже плевать какая карта что получит и когда выйдет. В 2021-м году карт по более-менее адекватным ценам мы не увидим.
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