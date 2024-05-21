Используя спутниковые снимки, международный коллектив учёных, включая исследователя из Университета Ватерлоо, провёл наблюдения за ледниками. Эксперты выразили опасения, что текущие изменения в состоянии ледников могут привести к резкому повышению уровня мирового океана уже через десять-двадцать лет, как сообщает информационный ресурс EurekAlert.
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Проникновение солёной воды океана вызывает отделение ледников от материка и их последующее возвращение. Когда ледник Туэйтс, простирающийся на 120 километров в ширину и на 1,2 километра в глубину, впервые соприкасается с морской водой, он начинает интенсивно таять. Это может привести к опасному подъёму уровня моря. В настоящее время ледник углублён и океан затронул только его периферию. Однако учёные предсказывают, что в течение 10-20 лет ледник может отступить к более глубоким участкам бассейна, что ускорит его таяние ещё сильнее.
Доктор Кристин Доу, профессор факультета экологии Университета Ватерлоо и один из авторов исследования, подчеркивает: «Ледник Туэйтс является наиболее неустойчивым регионом в Антарктике, и именно здесь уровень моря может подняться на шестьдесят сантиметров. Нас беспокоит вероятность того, что мы можем недооценить темпы изменений ледника, что в свою очередь может привести к катастрофическим последствиям для прибрежных населённых пунктов по всему миру».
Уже сейчас общество и экономика ощущают последствия поднятия уровня моря даже на несколько сантиметров. Исследователи предупреждают, что дальнейшее увеличение уровня моря на полметра или более может серьёзно затронуть жизнь людей в низменных регионах, включая такие места, как Ванкувер, Флорида и Бангладеш, а также островные государства Тихого океана, например, Тувалу и Маршалловы острова.
Команда учёных, в том числе Кристин Доу из Университета Ватерлоо, применила данные спутникового мониторинга ICEYE DInSAR и анализ подледниковых потоков для выявления последствий проникновения морской воды. В настоящий момент они разрабатывают новые модели, которые будут учитывать эффекты воды, поступающей в ледниковый бассейн, и взаимодействие подледниковых и океанических вод, что позволит с большей точностью прогнозировать скорость таяния ледников.
Эксперт подчеркивает, что текущие данные не позволяют точно определить, когда проникновение морской воды достигнет точки невозврата. Совершенствуя моделирование и направляя исследования на ключевые ледники, мы стремимся предсказать подъем уровня моря с прогнозируемой точностью в десятилетия, а не века. Такой подход не только облегчит адаптацию общества к новым условиям океана, но и поможет сфокусироваться на уменьшении выбросов CO2 во избежание наихудших последствий.