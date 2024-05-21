Впервые появились видимые доказательства того, что под ледником Туэйтса в Антарктиде протекает теплая морская вода, что способствует ускоренному таянию массивной ледяной глыбы.

Используя спутниковые снимки, международный коллектив учёных, включая исследователя из Университета Ватерлоо, провёл наблюдения за ледниками. Эксперты выразили опасения, что текущие изменения в состоянии ледников могут привести к резкому повышению уровня мирового океана уже через десять-двадцать лет, как сообщает информационный ресурс EurekAlert.

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Проникновение солёной воды океана вызывает отделение ледников от материка и их последующее возвращение. Когда ледник Туэйтс, простирающийся на 120 километров в ширину и на 1,2 километра в глубину, впервые соприкасается с морской водой, он начинает интенсивно таять. Это может привести к опасному подъёму уровня моря. В настоящее время ледник углублён и океан затронул только его периферию. Однако учёные предсказывают, что в течение 10-20 лет ледник может отступить к более глубоким участкам бассейна, что ускорит его таяние ещё сильнее.

Доктор Кристин Доу, профессор факультета экологии Университета Ватерлоо и один из авторов исследования, подчеркивает: «Ледник Туэйтс является наиболее неустойчивым регионом в Антарктике, и именно здесь уровень моря может подняться на шестьдесят сантиметров. Нас беспокоит вероятность того, что мы можем недооценить темпы изменений ледника, что в свою очередь может привести к катастрофическим последствиям для прибрежных населённых пунктов по всему миру».

Уже сейчас общество и экономика ощущают последствия поднятия уровня моря даже на несколько сантиметров. Исследователи предупреждают, что дальнейшее увеличение уровня моря на полметра или более может серьёзно затронуть жизнь людей в низменных регионах, включая такие места, как Ванкувер, Флорида и Бангладеш, а также островные государства Тихого океана, например, Тувалу и Маршалловы острова.

Команда учёных, в том числе Кристин Доу из Университета Ватерлоо, применила данные спутникового мониторинга ICEYE DInSAR и анализ подледниковых потоков для выявления последствий проникновения морской воды. В настоящий момент они разрабатывают новые модели, которые будут учитывать эффекты воды, поступающей в ледниковый бассейн, и взаимодействие подледниковых и океанических вод, что позволит с большей точностью прогнозировать скорость таяния ледников.

Эксперт подчеркивает, что текущие данные не позволяют точно определить, когда проникновение морской воды достигнет точки невозврата. Совершенствуя моделирование и направляя исследования на ключевые ледники, мы стремимся предсказать подъем уровня моря с прогнозируемой точностью в десятилетия, а не века. Такой подход не только облегчит адаптацию общества к новым условиям океана, но и поможет сфокусироваться на уменьшении выбросов CO2 во избежание наихудших последствий.