В новом исследовании ученые раскрыли механизмы движения сальп — морских организмов, чья способность к реактивному передвижению может быть применена в морской инженерии, обещая изменения в строительстве подлодок.

Морские организмы, известные как сальпы, воспроизводятся асексуально, создавая цепи идентичных клонов. Исследователи выяснили механизм передвижения этих цепей, что открывает перспективы для разработки усовершенствованных подводных транспортных систем, по данным New Atlas.

Сальпы, прозрачные и студенистые морские обитатели, внешне схожи с медузами, однако их сложная нервная система с мозгом, а также развитые пищеварительная и кровеносная системы делают их близкими к человеку. Эти существа относятся к микропланктону и способны жить в море как в форме отдельных особей, так и образовывать длинные цепочки длиной до 4,5 метров.

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Сальпы обладают уникальной двойной репродуктивной системой: во время асексуальной фазы они формируют цепочки клонов, а в сексуальной фазе, будучи гермафродитами, отделяются и размножаются, вынашивая потомство. Этот процесс делает их одними из наиболее быстро размножающихся многоклеточных существ на планете.

В своем повседневном путешествии сальпы применяют сложные гидродинамические техники. Их изучение может способствовать разработке подводных роботов, способных эффективно передвигаться в океанских глубинах.

Используя реактивный метод передвижения, сальпы втягивают, фильтруют и выталкивают воду для перемещения. Ученые выявили, что меньшие группы сальп перемещаются в спиральном направлении, напоминая полет умело брошенного мяча. В то же время, более обширные цепи сальп следуют винтообразной траектории.

Методы передвижения сальп, хотя и не являются открытием последних лет, недавно вдохновили на создание новой серии гибких роботов с сочленениями. В последнем исследовании ученые обнаружили, что сальпы в цепочке активируют свои реактивные системы с небольшими временными интервалами, что обеспечивает гладкость движения всей группы. Кроме того, было замечено, что угол расположения каждой особи в цепи способствует формированию винтовой траектории движения.

Исследование может стать основой для создания новых подводных устройств большого размера, которые будут функционировать с повышенной эффективностью и уменьшенным уровнем турбулентности.