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RUKSTAR
Открытия Juno раскрывают водные тайны спутника Юпитера Европы
Новые данные от космического аппарата NASA Juno представляют уникальные сведения о хаотических ландшафтах и подповерхностных океанах Европы, одного из спутников Юпитера, обещая новые открытия для предстоящих миссий Europa Clipper и JUICE.

В сентябре 2022 года, когда космический аппарат NASA Juno приблизился к Европе, одному из спутников Юпитера, он не только обнаружил признаки существования “карманов” солёной воды, связанных с океаном, скрытым под поверхностью, но и зафиксировал возможные следы водяных паров, поднимающихся в высокие струи.

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Во время миссии Juno большинство снимков было получено благодаря JunoCam, инструменту, который позволил учёным зафиксировать четыре детализированных изображения поверхности Европы, пролетая на высоте всего в 355 километров над её ледяным покровом. Для навигации Juno использовался блок SRU (Stellar Reference Unit), обычно предназначенный для фотографирования слабо светящихся звёзд. Но в этот раз SRU адаптировали для съёмки тёмной стороны Европы, освещённой лишь отражённым светом с вершин облаков Юпитера.

На Европе, спутнике Юпитера, блок SRU заметил необыкновенную структуру, которую окрестили “Утконосом” за её уникальную форму. Это образец хаотического ландшафта, состоящего из ледяных блоков, хребтов, бугров и тёмно-красных пятен. Такой ландшафт, впервые зафиксированный во время миссий “Вояджер”, представляет собой регионы, где, как предполагают учёные, солёная вода может проникать на поверхность, размягчая ледяную корку.

Эти характеристики свидетельствуют о текущей активности на поверхности Европы и подтверждают предположения о наличии под её поверхностью жидкой воды.

— Хайди Беккер, главный исследователь блока SRU в Лаборатории реактивного движения NASA

“Утконос”, уникальная структура на Европе, была выделена Хайди Беккер как ключевая точка интереса для предстоящей миссии NASA Europa Clipper и уже запущенной европейской миссии JUICE, направляющейся к Юпитеру.

На расстоянии 50 километров к северу от этой структуры обнаружены двойные хребты, окаймлённые тёмными пятнами, которые, как предполагается, могут быть источником водяных паровых шлейфов, поднимающихся на высоту до 200 километров и выбрасываемых в космическое пространство. Эти удивительные формации уже наблюдались на других участках поверхности Европы.

Существование шлейфов на Европе вызывало дискуссии среди учёных с момента их первого обнаружения телескопом Хаббл в 2012 году. В отличие от шлейфов на спутнике Сатурна Энцеладе, которые являются предсказуемыми и регулярными, шлейфы Европы проявлялись неравномерно, вызывая сомнения в их постоянном присутствии. Открытие каналов, схожих с “тигровыми полосами” Энцелада, может стать отправной точкой для миссий Europa Clipper и JUICE в их поиске шлейфов на поверхности Европы.

Космический аппарат Juno раскрыл уникальные данные, указывающие на то, что поверхностные структуры и сама поверхность Европы, спутника Юпитера, совершают движение над её океаном. Это явление учёные определяют как “истинное полярное блуждание”, подразумевая, что полюса спутника испытывают географическое смещение, вследствие чего огромная ледяная корка, толщиной в несколько километров, дрейфует по глобальному подповерхностному океану.

Такое полярное блуждание возможно из-за того, что ледяная оболочка Европы не соединена с её каменистым ядром, вызывая значительное напряжение в оболочке и формируя характерные трещины.

— Кэнди Хансен, участник команды исследователей Juno, работающий в Институте планетологии в Аризоне.

Космический зонд Juno зафиксировал уникальные узоры трещин на Европе, одном из спутников Юпитера, представляющие собой глубокие впадины неправильной формы, шириной от 20 до 50 километров.

Открытие этих трещин в южном полушарии Европы стало первым подтверждением того, что явление истинного полярного блуждания оказывает более значительное влияние на геологическую структуру поверхности этого спутника, чем это было известно ранее.

#космос #европа #nasa #астрономия #юпитер #открытие #juno #juice #europa clipper #планетология
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