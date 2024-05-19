Он позволяет реализовывать проекты с любым уровнем сложности, обеспечивая точность и качество «печатаемых» объектов.

Технология 3D-печати набирает обороты во многих сферах, включая аэрокосмическую, автомобильную и авиационную промышленности. В Пермском Политехническом университете ученые создали инновационный метод плазменного формирования металлических конструкций, повышающий качество и стабильность производственного процесса.

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В новом методе используется плазма для расплавления металла вместе с добавочной проволокой для формирования изделий. Проволока подается в направлении, перпендикулярном поверхности, в то время как плазменная дуга ориентирована под определенным углом, что способствует увеличению эффективности, точности толщины слоя и предотвращению брызг металла.

Проведенные испытания подтвердили, что благодаря этому методу можно производить металлические изделия высокого качества. Эта технология обладает потенциалом для широкого применения в различных отраслях промышленности, в том числе в машиностроении.



