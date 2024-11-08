Крыльчатка насоса для Сибирского химического комбината, входящего в топливное подразделение Росатома «ТВЭЛ», была напечатана на 3D-принтере

Аддитивные технологии, такие как 3D-печать, позволяют создавать детали и компоненты, которые сложно изготовить традиционными методами, такими как литьё и механическая обработка. При этом их применение позволяет уменьшить вес изделий, оптимизировать материалоемкость и сократить время производства.

Росатом сообщил, что изделие должно было иметь определённую сложную форму с изгибами. Согласно техническому заданию, необходимо было достичь высокой точности соответствия готовой детали исходной трёхмерной модели, поскольку это влияет на производительность и энергоэффективность насосной установки и всего комплекса оборудования в целом. Использование трёхмерной печати позволило повысить прочность и снизить вес детали. Илья Кавелашвили, директор направления аддитивных технологий в TVEL, отметил: «Это первый случай использования изделия, изготовленного с помощью 3D-печати, на ядерном объекте в России. Это станет ещё одним подтверждением высокого качества и надёжности аддитивного производства деталей и компонентов. «Росатом» проводит комплексную работу по внедрению аддитивных технологий в атомной отрасли. В нашу рабочую группу входят более 60 главных конструкторов, конечных пользователей, метрологов и представителей сертификационных органов».

В настоящее время отделом аддитивных технологий подготовлен список из 120 деталей, которые можно напечатать на 3D-принтерах. Из них были выбраны 10 образцов разных классов безопасности, которые будут эталонами для бедующих изделий. Среди них — противообледенительный фильтр для топливной сборки, перегородка для внутреннего устройства ядерного реактора ВВЭР и другие изделия. В ходе идущих испытаний подтверждается надёжность промышленного использования, что станет основой для нормативно-правовой базы для применения аддитивных технологий в атомной отрасли.

Международное агентство по атомной энергии видит значительный потенциал в 3D-печати деталей для атомной энергетики. Первым примером использования стала напечатанная на 3D-принтере крыльчатка, установленная на словенском реакторе в 2017 году. Лаборатория Окридж напечатала кронштейны, которые были установлены в ядерном реакторе в 2021 году, а компания «Framatome» установила первый топливный компонент из нержавеющей стали, напечатанный на 3D-принтере, на атомной электростанции Форсмарк в Швеции в 2022 году.