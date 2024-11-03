Калифорнийская компания Pacific Fusion использует уникальный подход импульсного поддержания магнитных полей для удержания плазмы в ходе термоядерного синтеза

В настоящее время более 40 компаний из Европы и США, занимающихся разработкой термоядерных реакторов, активно заявляют о своих планах, претендуя на финансирование из различных фондов. Для привлечения внимания к своему проекту им необходимо громкое заявление и новому игроку в этой области, компании Pacific Fusion, удалось это сделать, выделившись на фоне остальных.

Компания, базирующаяся во г. Фримонт, штат Калифорния, была основана в июне 2023 года. В конце октября 2024 года она представила свой проект получив на его реализацию 900 миллионов долларов. В научную команду проекта входят люди, которые непосредственно участвовали в успешных экспериментах в Национальном центре воспламенения Ливерморской национальной лаборатории (NIF), а также авторы статей, в которых обосновывается подход к термоядерной энергии на основе импульсного магнитного термоядерного синтеза.

Компания заявила о приверженности смелому десятилетнему видению Управления по исследованиям в области термоядерной энергетики Министерства энергетики США, опубликовав технический документ и дорожную карту, первым пунктом которой является демонстрация коэффициента полезного действия выше 1 к концу десятилетия.

В настоящее время в компании работает 44 человека при целиком частном финансировании. Однако руководство Pacific Fusion считает, что Министерство энергетики и Национальная администрация по ядерной безопасности могут быть заинтересованы в доказательстве концепции термоядерного синтеза, основанной на опыте, полученном в NIF, выражая надежду на будущее государственно-частное партнёрство.

На сайте Pacific Fusion технология объясняется простыми словами. В нём описывается система, состоящая из трёх компонентов: импульсных модулей, небольшой термоядерной камеры метрового масштаба и топливных контейнеров сантиметрового масштаба. Модули накапливают электроэнергию в конденсаторах и высвобождают её быстрыми импульсами, которые доставляют эту энергию к термоядерной камере перед взрывом. Энергия от нескольких линий передачи подаётся на два электрода, которые пропускают ток через мишень и электромагнитно сжимают её, вызывая термоядерный синтез.

Технология импульсных генераторов существует уже несколько десятилетий. Но Pacific Fusion предлагает подачу импульса энергии непосредственно в топливные капсулы с дейтерием и тритием, как при термоядерном синтезе с инерционным удержанием, считая, что их подход может расширить диапазон давления и времени удержания, при которых термоядерный синтез может быть осуществлён в одной установке. Модули генератора импульсов могут быть оптимизированы как для одновременного, так и для поэтапного поступления импульсов. При одновременном поступлении топливо подвергается кратковременному интенсивному сжатию, в то время как при поэтапном поступлении допускается более длительное сжатие при более низком давлении.

Основатели Pacific Fusion утверждают, что будущая система производства энергии, которая появится не раньше, чем через десять лет, будет «построена из небольших серийных блоков, называемых кирпичами (два конденсатора и переключатель), которые собираются в модули, помещающиеся в транспортные контейнеры». Камера термоядерного синтеза будет «компактной и цилиндрической», а система будет построена «из широкодоступных материалов».

Команду возглавляет Эрик Ландер, учёный, хорошо известный как руководитель международного проекта «Геном человека», а также как научный советник Байдена и глава Управления научно-технической политики Белого дома.