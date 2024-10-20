Европейской комиссией отобраны девять проектов малых модульных реакторов для содействия по их реализации

В феврале 2024 года Европейская комиссия учредила Промышленный альянс, направленный на развитие малых модульных реакторов (SMR) в Европе. Альянс включает рабочие группы, которые способствуют улучшению условий разработки и внедрения SMR. Деятельность альянса направлена на поддержку конкретных проектов SMR и ускорение их выхода на европейский рынок.

В Европейской комиссии сообщили, что на призыв к участию в альянсе откликнулись более 300 заинтересованных сторон, включая разработчиков технологий SMR, представителей естественных монополий, промышленников, логистических компаний, научно-исследовательских институтов, инвесторов и общественных организаций. Члены альянса и его руководящий совет были официально утверждены на первой Генеральной ассамблее Европейской комиссии в Брюсселе 30 мая 2024 года.

По итогам второго заседания руководящего совета, состоявшегося 7 октября, была сформирована первая группа проектов SMR, которые войдут в состав Альянса. В их число вошли:

проект EU-SMR-LFR (Ansaldo Nucleare, SCK-CEN, ENEA, RATEN);

проект CityHeat (Calogena, Steady Energy);

проект Quantum (Last Energy);

европейский проект LFR AS (Newcleo);

проект Nuward (EDF);

европейский проект BWRX-300 SMR (OSGE);

проект Rolls-Royce SMR (Rolls-Royce SMR Ltd);

проект NuScale VOYGR SMR (RoPower Nuclear SA);

проект Thorizon One (Thorizon).

Для каждого из этих проектов будет создана рабочая группа, в которую войдут все заинтересованные в сотрудничестве партнёры.

В Европейской комиссии сообщили, что большинство других проектов, которые были поданы в рамках первого этапа оценки и не вошли в первую группу проектов SMR, смогут подать новую заявку в рамках следующего этапа, который, как ожидается, состоится во втором квартале 2025 года.

Стоит отметить, что большинство стран вынуждены работать с малыми ректорами из-за безальтернативности развития ядерной энергетики как стабильного источника электрической энергии. Однако этот тип реакторов не может решить ряд задач, с которыми легко справляются традиционные АЭС, что делает крайне нелогичным продолжающееся их закрытие. Помимо этого, малые реакторы нуждаются в высокообогащённом топливе которое в данный момент массово производит только «Росатом» и изменения этого факта пока не предвидится.