Одобрен проект геотермальной электростанции «Fervo Cape» мощностью 2 ГВт в штате Юта, США

Ожидается, что американский проект по производству геотермальной энергии будет способствовать достижению цели по созданию энергетического сектора, не загрязняющего окружающую среду, к 2035 году.

Проект «Fervo Cape», это многоэтапный план строительства и геотермальной разработки охватывающий территорию площадью около 255 Га. После полного ввода в эксплуатацию геотермальный объект обеспечит экологически чистой электроэнергией более двух миллионов домохозяйств. Первая фаза реализации должна обеспечить непрерывную подачу электроэнергии в сеть в 2026 году.

Проект "Fervo Cape" использует усовершенствованную геотермальную технологию, закачивая воду в нагретые подземные пласты, а затем извлекая нагретую воду для производства электроэнергии. В настоящее время управление земель США санкционировало реализацию подобных проектов по производству экологически чистой энергии почти 32 ГВт. Также предлагается ввести новые правила пользования, чтобы ускорить развитие геотермальной энергетики в будущем за счёт упрощённого процесса подтверждения ресурсов. Правила распространятся на бурение скважин для большинства технологических операций первичной разведки, таких как отбора керна, исследования температурного градиента и ресурсных скважин а также для подтверждения наличия геотермальных ресурсов.

Директор бюро по управлению земельными ресурсами США Трейси Стоун-Мэннинг заявила: «мы стремится поддерживать ответственное развитие геотермальной энергетики на государственных землях. Чтобы достичь будущего с чистой энергией, нам нужны все инструменты, которые есть в нашем арсенале. Новые правила помогут ускорить процесс поиска новых геотермальных ресурсов».

Следует отметить, что тепло недр на по законам США принадлежит государству. Ввиду этого, одобрение аренды геотермальной энергии для «Fervo Cape» было получено только после продажи ей участков земли из Федеральной собственности штата Юта, в месте разработки. Таким образом даже купив землю, нельзя безвозмездно использовать геотермальную энергию под ней.