Для изучения работы мозга и лечения неврологических заболеваний разработано инновационное электронное устройство в форме цветка.





Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали устройство для измерения нейронной активности под названием «e-Flower». Это крошечное устройство обладает огромным потенциалом для изучения работы человеческого мозга. Оно позволяет регистрировать нейронную активность на гораздо большей поверхности нейронных сфероидов в режиме реального времени, что было невозможно до внедрения этого инструмента. Гибкая технология позволяет получать точные записи активности, не повреждая трёхмерные нейронные модели, что даёт лучшее понимание того как они работают.

Нейронные сфероиды представляют собой усовершенствованные 3D-кластеры клеток мозга, которые используются в качестве моделей для изучения человеческого мозга. Эти миниатюрные структуры воспроизводят некоторые ключевые функции мозговой ткани, что делает их ценными инструментами для понимания нейронных сетей. По сравнению с органоидами нейронные сфероиды представляют собой более простые структуры, содержащие различные типы клеток, которые имитируют различные функции мозга. Для их изучения и применяется «e-Flower» представляющее собой трёхмерный массив микроэлектродов, предназначенный для измерения электрической активности нейронных сфероидов.

Сфероиды легко создавать и модифицировать в лаборатории, что делает их идеальными для первоначальных исследований. Однако конечная цель состоит в том, чтобы применить e-Flower к органоидам мозга для более точного моделирования развития мозга и его заболеваний.

Электронный цветок состоит из четырёх гибких лепестков с платиновыми электродами. Его конструкция позволяет ему мягко обволакивать нейронные сфероиды, улавливая их электрические сигналы без повреждения. При контакте с жидкостью, поддерживающей клеточную структуру, эти лепестки сворачиваются вокруг сфероида.

Система «e-Flower» легко интегрируется с существующими системами электрофизиологии, что позволяет исследователям включать его в свои эксперименты без необходимости вносить существенные изменения или приобретать дополнительное оборудование. Ожидается, что «e-Flower» поможет в изучении развития нервной системы, восстановления после травм мозга и неврологических расстройств.