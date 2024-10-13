Устройство под названием «Century», по утверждению его создателей, является первым полностью интегрированным демонстратором технологий, термоядерной электростанции малой мощности.

Стартап «Zap Energy» ранее собравший 130 миллионов долларов для разработки энергетической установки под названием "Century", ставит своей целью как можно скорее коммерциализировать термоядерную энергию. Компания работала над технологией термоядерного синтеза, чтобы нагревать дейтерий и тритий до состояния плазмы с последующим синтезом гелия и нейтронов, которые можно использовать для выработки тепла и электроэнергии. Метод термоядерного синтеза, разработанный компанией, не требует использования магнитов, криогенных технологий или мощных лазеров. Он основан на методе, известном как "Z-пинч со стабилизированным сдвиговым потоком". Это электромагнитное явление, при котором электрические токи создают настолько мощные магнитные поля, что они сжимают вещество. «Если пропустить через плазму достаточно мощный ток, то Z-пинч может создать условия, достаточно горячие и плотные для термоядерного синтеза» — заявила компания.

Бендж Конвей, соучредитель и генеральный директор «Zap Energy», заявил, что компания разрабатывает все ключевые технологии, которые понадобятся для коммерческого термоядерного синтеза. Хотя метод тестировался еще в 1950-х годах, исследователи были поставлены в тупик тем, насколько быстро иссякла плазма. Zap Energy заявила, что решает эту проблему за счет стабилизации сдвигового потока — инновации в физике плазмы, которая теоретически может продлить срок службы плазмы с Z-зажимом почти на неопределенный срок. Представители стартапа утверждают, что "Century" является первой в мире 100-киловаттной системой Z-pinch. Ее цель - интегрировать и протестировать три основных аспекта силовой конструкции "Zap": повторяющиеся импульсные источники питания, стенки из жидкого металла, обращенные к плазме, и технологию уменьшения повреждения электродов.

Установка "Century" разработана для имитации работы серийной электростанции. Отработка процессов ведется путем подачи импульсов высокого напряжения каждые десять секунд в постоянной последовательности в течение более двух часов (> 1000 импульсов с частотой 0,1 Гц). Другой решаемой задачей является обеспечение циркуляции 70 кг горячего жидкого висмута в начальной конфигурации и более тонны в окончательной конфигурации. Помимо этого отрабатывается работа теплообменников с воздушным охлаждением.

«Подход Zap к термоядерному синтезу является импульсным, поэтому в конечном итоге он будет работать как двигатель внутреннего сгорания с цилиндрами, работающими в своем цикле весь день для постоянной выработки энергии», — сказал вице-президент Zap по системным разработкам Мэтью С. Томпсон. При этом создаётся мощный поток нейтронов и тепловой нагрузки в системе. Это тепло и является рабочим выходом энергии реактора, его трансформация в полезную работу требует уникальных инженерных решений. Установка "Century" создана для поиска наилучшего пути к созданию нашей первой станции».

На момент публикации, компания "Century" уже продемонстрировала тестовый запуск более 1000 последовательных плазменных разрядов менее чем за три часа в камере, заполненной жидким металлом.