Экоактивисты создали платформу «АЭС не нужна». Площадка призвана информировать граждан Казахстана о рисках строительства атомной электростанции в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в парламенте, заявил о «нарастании глобального энергодефицита» и добавил: «Мы остро нуждаемся в надёжных и экологически чистых источниках энергии». Уделив в своей речи особое внимание развитию атомной энергетики, он объявил о дате проведении референдума по поводу возможности строительства АЭС в стране.

В ходе собранной пресс-конференции приглашённые спикеры из числа активистов и экологов заявили, что основной опасностью может оказаться прямая зависимость от иностранного государства, которое будет поставщиком технологии (России). По мимо этого утверждается вероятность формирования огромных долгов для страны.

Инициаторами движения являются биолог и лауреат международной экологической премии Голдмана Кайша Атаханова, эксперт по энергетике Асет Наурызбаев, эксперт по экологическому праву и климату Вадим Ни, политолог Асель Изтаева, эколог Гульсум Какимжанова.

Входе выступления Вадим Ни отметил, что в планируемом референдуме был поднят вопрос исключительно о возможности строительства АЭС. Критике подверглась процедура голосования, в ходе которой гражданам Казахстана не предоставили права выбрать, кто будет строить станцию. В свою очередь профильные ведомства Казахстана по общепринятой мировой практике планируют рассматривать все поступающее заявки на строительство АЭС. В подобном подходе эксперт по экологическому праву и видит политизированность.

В свою очередь, Асет Наурызбаев убеждён, в отсутствии энергетического дефицита в Казахстане. Он отметил наличие плана развития энергосистемы Казахстана, в котором без атомной генерации особая роль отводится ВИЭ. Приглашённые экологи убеждены, что АЭС на берегу озера Балхаш нанесёт непоправимый ущерб экосистеме. Детального разбора предполагаемого урона озвучено не было, но было отмечено, что Казахстан не может себе позволить Чернобыль и Фукусиму на озере Балхаш.