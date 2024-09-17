Индия одобрила программу стоимостью 1,5 млрд долларов США для поддержки гидроэнергетических проектов установленной мощностью 31,35 ГВТ

Министерство энергетики Индии представило программу развития гидроэнергетики страны, рассчитанную на период с 2024 по 2032 финансовые годы. План представляет собой модификацию существующей схемы бюджетной поддержки для создания гидроэнергетических объектов в удаленных горных районах с акцентом на создание транспортной инфраструктуры. Прежде всего, планируется строительство линий электропередач от электростанций до узловых подстанций и налаживание каналов связи между объектами.

В программу будут включены все гидроэлектростанции мощностью более 25 МВт и гидроаккумулирующие станции от 15 ГВт. Лимит бюджетной поддержки составит 10 млн рупий / МВт для проектов мощностью до 200 МВт. Для гидроэнергетических проектов сверх этой мощности лимит установлен на уровне 2 млрд индийских рупий плюс 7,5 млн индийских рупий / МВт сверх порогового значения в 200 МВт (1 USD=83,85 INR на 16.09.2024 г.). С помощью пересмотренной схемы правительство рассчитывает ускорить развитие гидроэнергетических проектов в отдаленных районах страны и улучшить региональную инфраструктуру. Также ожидается, что это создаст значительные прямые и косвенные возможности трудоустройства населения на местах проведения работ при значительном снижении рисков возникновения паводков в горных районах.