Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Quercus
Индия вводит план развития гидроэнергетики на 31,4 ГВТ
Индия одобрила программу стоимостью 1,5 млрд долларов США для поддержки гидроэнергетических проектов установленной мощностью 31,35 ГВТ

Министерство энергетики Индии представило программу развития гидроэнергетики страны, рассчитанную на период с 2024 по 2032 финансовые годы. План представляет собой модификацию существующей схемы бюджетной поддержки для создания гидроэнергетических объектов в удаленных горных районах с акцентом на создание транспортной инфраструктуры. Прежде всего, планируется строительство линий электропередач от электростанций до узловых подстанций и налаживание каналов связи между объектами.

В программу будут включены все гидроэлектростанции мощностью более 25 МВт и гидроаккумулирующие станции от 15 ГВт. Лимит бюджетной поддержки составит 10 млн рупий / МВт для проектов мощностью до 200 МВт. Для гидроэнергетических проектов сверх этой мощности лимит установлен на уровне 2 млрд индийских рупий плюс 7,5 млн индийских рупий / МВт сверх порогового значения в 200 МВт (1 USD=83,85 INR на 16.09.2024 г.). С помощью пересмотренной схемы правительство рассчитывает ускорить развитие гидроэнергетических проектов в отдаленных районах страны и улучшить региональную инфраструктуру. Также ожидается, что это создаст значительные прямые и косвенные возможности трудоустройства населения на местах проведения работ при значительном снижении рисков возникновения паводков в горных районах.

#индия #инвестиции #энергия #развитие #гэс #гаэс
Источник: goodreturns.in
+
Написать комментарий (0)
Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин на фоне запуска печатного станка в США
У новой твердотельной батареи плотность энергии на 20% выше, чем у стандартных литий-ионных батарей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РФ проложит новую железную дорогу через Кавказский хребет
+
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
23
Транспортные самолёты в обмен на истребители: Бразилия и Индия ведут переговоры о бартерной сделке
1
Defense News: Франция первой в мире испытала лазеры для безопасной спутниковой связи
1
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
2
Разработчики сторонних лаунчеров для Android объединяются, чтобы выразить недовольство Google
4
Ученые из Германии совершили прорыв в исследованиях космоса и материалов
1
Ubisoft перепутала Японию с Китаем в новом трейлере Assassin’s Creed Shadows
6
В России предлагают запретить использование любых устройств во время вождения, кроме навигаторов
8
Евросоюз проведёт голосование по размеру таможенных пошлин на китайские электромобили 25 сентября
+
В сети появились свежие слухи про GTA 6 о сюжете и геймплее
2
Google Meet внедряет функцию автоматического создания заметок на Android
+
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
5
MW: ВВС США готовят более 30 эскадрилий беспилотников MQ-9 Reaper к военным операциям против Китая
1
Пауэрбанк Anker Zolo 25 000 мАч мощностью 165 Вт с дисплеем и встроенными кабелями появился на фото
1
Глава Nvidia: «Мы больше не можем создавать компьютерную графику без ИИ»
1
Астрономы обнаружили новую звезду в созвездии Большой Медведицы, похожую на наше солнце
+
Зеленский: Нам нужно оснастить 14 бригад, но оружия не хватило даже на четыре
+
Microsoft закроет антивирусам привилегированный доступ к ядру Windows
+
США тайно поставили на Украину экспериментальную колёсную гаубицу 2CT Hawkeye MHS
2

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
1
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
67
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
120
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
8
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
13
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
2
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
2
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
4
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
1

Сейчас обсуждают

Alexzander Shevchenko
23:59
Дада, так и живите, так и верьте в это. Китаю намного менее 10 лет потребуется, чтобы догнать и перегнать...
Эксперты ASML: Китай отстает от США на 15 лет в области производства полупроводников
Shady Lady
23:53
главное помнить что "всё идёт по плану" и что Путенъ и ватные сосатели #уёв c с этого сайта ставящие дизлайки "всегда правы"..., ну или что надо ещё немного потерпеть)
Samsung в следующем году может выпустить первый сворачиваемый смартфон
Shady Lady
23:52
Дружище, всё правильно расписал так что жди кучу дизлайков от ватных сосателей #уёв, им правдивые и адекватные комменты как чеснок для вампиров
Российская армия после указа Путина станет второй в мире по численности
Евгений Ионица
23:51
Миллионы? Прям миллионы? Наверное, благодаря коммерческому успеху и миллионам проданных устройств он благополучно загнулся.
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
Евгений Ионица
23:49
Дропнул статью, крайне озадачевшись вопросом, что за загадочные МиБ? Микробайты? Милибайты?
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
Артём Николаев
23:44
По производительности уже понятно, что примерно те же яйца. Но вот при каком теплопакете? Он может гулять в разы.
Флагманский процессор Core Ultra 9 285K с матплатой MSI PRO Z890-P WIFI протестирован в Geekbench
Obscury
23:40
Надеюсь не по количеству генералов? Первая армия мира - это конечно хорошо, но пока эвакуируем 89 сел в Курской. Толи жест доброй воли, толи перегруппировка, а может заманивают и перемалывают, не силе...
Российская армия после указа Путина станет второй в мире по численности
Артём Николаев
23:31
"Конкорд сам себя не окупит" 2.0. Ждите, что в других направлениях 3 шкуры сдерут.
Intel предлагает полный возврат средств за «дефектные» процессоры Raptor Lake или замену на новые
Eppius
23:31
А я и не читал вот по этой причине.
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Archimedes
23:29
БП сразу новый покупать придётся, закладывай ещё 3-4 тысячи.
На что способна старая Radeon RX 580 с вторичного рынка, и какие есть альтернативы в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем